262,99 млн. евро млн. за България за намаляване на различията в Европейското икономическо пространство

262,99 млн. евро ще получи България за намаляване на различията в Европейското икономическо пространство.

Едното финансиране от 132 807 931 евро е по проект на меморандум за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейкото икономическо пространство 2021- 2028 г. между България от една страна и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия, от друга, който в сряда бе одобрен от правителството.

В рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021 - 2028 г. ще се подкрепят проекти в областите: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

25 млн. евро ще бъдат за програма „Енергийна сигурност", която е към Министерството на енергетиката.

Министерството на околната среда и водите ще отговаря за оползотворяването на 26,5 млн. евро по програма „Устойчивост на водните ресурси".

За програма „Култура" са заделени 14,88 млн. евро, като програмен оператор е Министерство на културата.

40,35 млн. евро са програма „Местно развитие", а за нея отговаря Министерство на образованието и науката.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.

Вторият проект на меморандум за разбирателство, който министрите одобриха, е за изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. между България и Кралство Норвегия По него България ще получи финансова помощ на стойност 127 197 491 евро отново с цел намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство, както и за укрепване на двустранните отношения със страните-донори.

В рамките на Норвежкия финансов механизъм 2021 - 2028 г. ще се подкрепят проекти в областите: Европейски зелен преход; Демокрация, върховенство на закона и човешки права; Социално включване и устойчивост.

Предвидени са мерки в рамките на четири програми:

- Програма „Устойчивост на водните ресурси", чийто програмен оператор е Министерството на околната среда и водите, а бюджетът 8 млн. евро;

- Финансирането на програма „Иновации" е 30 млн. евро, а програмен оператор е "Иновация Норвегия".

- Програма „Правосъдие" ще разполага с 36,6 млн. евро, за нея отговаря Министерство на правосъдието.

- 25 млн. евро са предвидени по програма „Вътрешни работи", за която отговаря МВР.

Заложени са и средства за Фонд за двустранни отношения на национално и програмно ниво, както и за техническа помощ.

Очаква се разработването на програмите от страна на определените програмни оператори да приключи през 2026 г., след което да стартира изпълнението на предварително дефинираните проекти и да бъдат обявени първите покани за набиране на проектни предложения.

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30.04.2031 година.