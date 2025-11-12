Кабинетът увеличи капитала на компанията "Иганово", която ще строи завода за за барут и боеприпаси

Кабинетът прие решение, с което увеличава капитала на едноличното акционерно дружество "Иганово" съм 718 000 лв. То беше учредено на 29 октомври и ще отговаря за изграждането на бъдещия завод за производство на барут, заряди и 155-милиметрови боеприпаси. Първоначалният му капитал беше 50 000 лв., а акциите му 100% са собственост на Министерството на икономиката и индустрията.

Решението на създаването му беше взето от кабинета след като ВЗМ - Сопот и "Райнметал" подписаха договор за съвместно предприятие.

Първоначалният капитал от 50 000 лв. позволи реално учредяване на дружеството и регистрацията му по реда на Търговския закон, както и извършването на първоначалните организационни, правни и подготвителни дейности, свързани със стартирането на проекта, уточняват от Министерството на икономиката и индустрията.

И поясняват, че заложената цел при учредяването на дружеството е свързана с реализирането на предвидената концепция за намаляване на зависимостта от външни доставчици за критични елементи от отбранителната логистика, както и да се повиши готовността за осигуряване на националните нужди в кризи, от министерството на икономиката.

За осигуряваното на успешен старт при изграждането на завода, дружеството „Иганово" се нуждае от допълнително финансово обезпечаване, което ще бъде постигнато с предвиденото увеличаване на капитала на търговското дружество в размер на 718 000 лева. Тази стъпка ще позволи реализирането на инвестиции в задължителната за проекти от такъв мащаб съпътстваща инфраструктура, както и подсигуряване на първоначалния етап на изграждане на залегналия в концепцията завод. Увеличението на капитала е необходимо и за навременното обезпечаване със съоръжения и материали, необходими за изграждане и функциониране на предвидените мощности в краткосрочен и средносрочен план.

Осигуряване на финансовия ресурс за увеличението на капитала ще бъде осъществено чрез прилагането на вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г. Ще бъде намален предвидения за 2025 г. трансфер към Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири". След анализ на изпълнението на бюджета към деветмесечието на 2025 г. е видно, че благодарение на оптимизиране на дейността си през 2025 г. предприятието за стопанисване на язовирите ще реализира икономия, която в крайна сметка води до намалена необходимост от предвидения по бюджета на министерството размер на трансфера на средства към него. Намалението му позволява да бъде увеличаван капиталът на „Иганово" ЕАД. Предлаганата вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на МИИ за 2025 г. не засяга разходни показатели и в този смисъл не води до тяхното изменение, уточняват от министерството.