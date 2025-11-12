Невена Лазарова: Приоритет е разширяването на производствения капацитет на „Ел Би Булгарикум"

Подготвя се иновативен научно-изследователски проект, насочен към разработването на препарат за превенция от вирусни и бактериални инфекции в областта на женското здраве

Заместник-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова участва в откриването на 33-ото издание на международните специализирани изложения Месомания, Пътят на млякото, Булпек, Интерфуд & Дринк и Wine & Spirits show, които се провеждат в София. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката и индустрията.

В рамките на форума зам.-министър Лазарова и изпълнителният директор на „Ел Би Булгарикум" Николай Стойнев посетиха щанда на държавната компания към Министерството, където бяха представени последните разработки в областта на млечната индустрия и пробиотичните продукти.

Лазарова посочи, че Министерството на икономиката и индустрията, съвместно с „Ел Би Булгарикум", подготвя иновативен научно-изследователски проект, насочен към разработването на препарат за превенция от вирусни и бактериални инфекции в областта на женското здраве. Проектът обединява най-доброто от науката, медицината и българската биотехнологична индустрия.

Икономическият заместник-министър подчерта, че Министерството ще подкрепи проекта, включително чрез търсене на национално и европейско финансиране, защото вярваме, че България може да бъде лидер и в иновациите, свързани със здравето на жените.

„Ел Би Булгарикум бележи стабилно и устойчиво технологично развитие. Компанията е пример за успешно съчетание на традиция, наука и иновации. Приоритет на ръководството е модернизацията на производствените линии и базата, както и разширяването на производствения капацитет, което гарантира още по-високи стандарти на качество и конкурентоспособност", коментира зам.-министър Лазарова.

"Ел Би Булгарикум" е единствената държавна млекопреработвателна компания. Тя е специализирана в производството на млечни продукти по традиционна технология. В последните години, благодарение на своя уникален Научноизследователски център, предприятието залага и на иновативни разработки на пробиотични продукти, създадени изцяло с български щамове в лабораториите на Ел Би.