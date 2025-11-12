Държавата готова с особения управител на "Лукойл", азери и турци се надяват да го купят до Нова година (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Радев обаче наложи вето на законовите промени за назначаването му, управляващите категорични, че ще го преодолеят

Управляващото мнозинство вече е избрало особения управител за “Лукойл България” и могат да го назначат веднага след обнародването на законовите промени. Той е български гражданин.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в парламента в сряда. “Имаме всичко. Чакаме Радев да се произнесе. Името ще го научите от правителството, когато има вето и бъде преодоляно или когато няма вето. Съгласувано е с партньорите по часове”, каза Борисов.

Преди това президентът Румен Радев написа във фейсбук, че оправданията на управляващите, че чакат обнародването на законовите промени, за да назначат особен управител, са несъстоятелни.

През медиите Борисов увери президента,

че всяко тяхно действие се съгласува с Европейската комисия и САЩ

И го помоли да не се произнася по закона, който урежда назначаването на особения управител в последния ден, тоест 21 ноември, когато влизат в сила американските санкции, а да каже сега дали ще го пусне или не.

За да може, ако наложи вето, да се преодолее веднага.

Няколко часа по-късно Радев обяви, че е наложил вето и връща закона за ново обсъждане. Президентът счита, че промените водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси.

А в парламента енергийният министър Жечо Станков успокои, че горива има - бензин за шест месеца, дизел за четири, а авиационно гориво - за два. Обясни още, че в договарянето на дерогация за санкциите българската държава работи добре с ЕК и САЩ. “Провеждат се множество срещи както в страната, така и навън.

Целта е ясна - дерогация, която да гарантира спокойствието и производствения процес, обезпечаване на нуждите и запазване на ценовите равнища, така че да не бъркат в джоба на българските граждани”, обясни Станков. Той допълни, че страната ни е посочена за пример като най-бързо направилата анализ на ситуацията и променила законодателството си.

Турското издание Patronlar Dunyas пък съобщи, че “Дженгиз холдинг” и азербайджанската държавна компания “Сокар” не се отказват от плановете си да купят бизнеса на “Лукойл” в България.

Изданието пише, че двете компании са подали съвместна оферта,

наддавайки успешно над редица международни конкуренти и достигайки финалния етап на конкурса.

“Страните вече бяха в етап на подписване, но на 23 октомври американският президент Доналд Тръмп обяви, че “Лукойл” и дъщерните му дружества ще бъдат добавени към списъка със санкции “поради липсата на сериозен ангажимент от страна на Русия към мирния процес за прекратяване на войната в Украйна”, се казва в информацията.

Собственикът на “Дженгиз” Мехмет Дженгиз е цитиран, че компанията проучва какви действия могат да бъдат предприети. “Става въпрос за инвестиции от около 2,5 млрд. долара. Очакваме процесът да приключи в рамките на два-три месеца. Ако спечелим, ще навлезем в сектора на продажбите на горива на дребно и бензиностанциите”, каза Дженгиз.