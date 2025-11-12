Николай Василев: Този бюджет е маймунски

„В последната ми статия използвах думи като маймунски и техни производни за този бюджет. За следващата година съм си оставил думата „свинщина“. Не знам други какви думи трябва да използвам, за да ви кажа как се чувствам за този бюджет“, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

По думите му този бюджет не се подкрепя от парламентарните групи на мнозинството.

„Той ще бъде гласуван, но в частни разговори не съм срещнал депутат, който дори лекичко да харесва този бюджет. Има мълчание и отсъствие. Има дълбоко разочарование и изненада от това, което се случва“, заяви Василев.

„Ако бях министър или депутат в тази ситуация, щях да гласувам против и да си подам оставката, защото е абсурд нормален човек да подкрепя такава посока на държавата“, каза още той.

Според него този бюджет е измислен от няколко политически лидери. А защо са го направили – според Николай Василев е „комбинация от заблуда, че като си купиш гласовете на някакви съсловия, на които им даваш пари, ще спечелиш следващите избори.“

По думите му държавата е в режим раздаване и харчене на максимум – колкото повече пари се изхарчат, политиците смятат, че е по-добре.

„Аз обаче смятам, че държавата трябва да мине в режим на максимално спестяване, а не харчене“, допълни бившият министър на икономиката.

„Финансовото министерство очевидно е много заето с продължаващата перманентна, хронична и според мен вечна бюджетна криза. Вчера за пореден път финансовият министър бойкотира поредно събитие, организирано от финансовия сектор, на което цял месец стоеше потвърждение за участие. Предният ден участието се отмени“, коментира още Николай Василев.

„Зададохме два въпрос на над 300 финансисти в залата - колко от вас подкрепяте влизането в еврозоната. Всички вдигнаха ръце. На въпроса кой подкрепя сегашната бюджетна политика на дългове и дефицити – нула вдигнати ръце. Всички са сащисани защо вървим в тази посока и защо е нужно това“, допълни той.