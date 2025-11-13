Светослав Бенчев: Не се презапасявайте с гориво като през март 2022 г.

Пазарът няма как да се разшири, може би ще има сериозен натиск в началото. Искам да кажа на хората, моля не правете това, което направихме март 2022 г. В България има достатъчно налично количество, не вярвайте на това, което чувате.

Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в предаването "Денят започва" по БНТ.

"Голяма част от резерва е на територията на страната. Има и такива, които са в чужбина, но това не смятам, че е проблем. Това е процес, който няма да затрудни доставките, ако се наложи", увери той.

Бенчев уточни, че не може да даде точни данни за резервите, защото част от тях са класифицирана информация. Всички резерви, които трябва да се поддържат, са налични.

"Притеснява ме текстът, че държавата може да вкара особен управител във всяко едно дружество. Така се влошава инвестиционният климат в страната", обясни той.

"На 21 ноември рафинерията няма да спре просто ей така. Надявам се да не стигнем до този вариант", каза още Бенчев.

"В момента няма шоково покачване на цената на горивата. Цената на запасите трябва да бъде пазарна, нещо сходно на това, което виждаме към този момент. Имайте предвид, че това нещо сме го играли, когато на рафинерията беше отнет лиценза. Не е нещо, което не сме правили, но се надявам, че няма да стигнем до подобна ситуация", заяви той.