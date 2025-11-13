"Лукойл" поискал от САЩ удължаване на срока 21 ноември

Руският енергиен гигант „Лукойл" е подал молба за удължаване на крайния срок на Министерството на финансите на САЩ, който забранява сделки с руската компания след 21 ноември, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на трима анонимни източници.

Чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви нови санкции, насочени към „Лукойл" и „Роснефт", засилвайки натиска върху руския президент Владимир Путин да прекрати войната на Москва в Украйна.

OFAC също така издаде генерален лиценз, който дава на компаниите срок до 21 ноември да завършат бизнес сделките си с „Лукойл", включително всякакви придобивания на международните активи на петролната компания със седалище в Москва.

„Лукойл" иска удължаване, тъй като се нуждае от повече време, за да приключи съществуващите си ангажименти и да проучи офертите за своята разширена глобална мрежа от активи за производство, рафиниране и търговия с нефт и газ, съобщиха източниците.

„Лукойл", която представлява около 2% от световното производство на петрол, потвърди на 27 октомври, че търси купувачи за своите международни активи и може да поиска удължаване на лиценза на OFAC, ако е необходимо.

Руската компания се беше съгласила да продаде международните си активи на швейцарския търговец на стоки „Гънвор", но сделката се провали по-рано този месец, след като Министерството на финансите на САЩ сигнализира за несъгласието на Вашингтон с нея.