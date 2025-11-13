Петролът поевтинява след прогнозата на ОПЕК за излишък в предлагането през 2026 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола се понижиха в азиатската търговия, продължавайки спада от предходната сесия, след като данни за увеличени запаси от суров петрол в САЩ засилиха опасенията за излишък на предлагането спрямо търсенето на горива в световен мащаб, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 9 цента или 0,1 процент до 62,62 долара за барел след спад от 3,8 процента ден по-рано.

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 11 цента или 0,2 процента до 58,38 долара за барел, увеличавайки вчерашната загуба от 4,2 процента.

Пазарни източници, позовавайки се на данни на Американския петролен институт (API), съобщиха вчера, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,3 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември. Запасите от бензин и дестилати са намалели.

Спадът в цените с над 2 долара за барел вчера последва съобщението на ОПЕК, че глобалните доставки на петрол ще надхвърлят търсенето през 2026 г., което бележи промяна спрямо предишните прогнози за дефицит.

Актуалната динамика в цените е "резултат от ревизията на баланса между търсенето и предлагането, като организацията вече признава възможността за излишък през 2026 г., в контраст с предишната си позиция", коментира Сувро Саркар, ръководител на енергийния екип в "Ди Би Ес Банк" (DBS Bank).

ОПЕК посочи, че очакваният излишък в предлагането догодина ще се дължи на по-широките увеличения в производството от групата ОПЕК+, включваща страни като Русия.

"Сигналът на ОПЕК за излишък отключи натрупан песимизъм сред инвеститорите, а увеличението на американските запаси оказа допълнителен натиск", заяви анализаторът Ян Ан от "Хайтонг Секюритиз" (Haitong Securities).

Очаква се Управлението за енергийна информация на САЩ (EIA) да публикува официалните си данни за запасите по-късно днес. В своя краткосрочна прогноза ведомството отчете, че производството на петрол в САЩ ще достигне нов рекорд тази година, докато глобалните запаси ще продължат да нарастват до 2026 г., тъй като производството се увеличава по-бързо от търсенето.