ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21705933 www.24chasa.bg

КМГ: 11.11 отбеляза рекорден обем на пратките в Китай

КМГ

1336
Снимка: Китайска медийна група

Пощенските и куриерски компании в Китай обработиха рекордните 13,94 млрд. пратки по време на пиковите дни на празника за онлайн пазаруване 11 ноември, съобщи КМГ.

11 ноември (по-известен като 11.11) всъщност е Денят на необвързаните, но от години вече се е превърнал и в най-големия фестивал в света за онлайн пазаруване.

В периода от 21 октомври до 11 ноември средният дневен обем на пратките достигна 634 млн., което е 1,18 пъти над обичайния обем, а в пиковия ден – 777 млн.

Създаден през 2009 г., 11.11 продължава да стимулира потреблението и да затвърждава позицията на Китай като един от най-големите потребителски пазари в света.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание