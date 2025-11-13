КМГ: 11.11 отбеляза рекорден обем на пратките в Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пощенските и куриерски компании в Китай обработиха рекордните 13,94 млрд. пратки по време на пиковите дни на празника за онлайн пазаруване 11 ноември, съобщи КМГ.

11 ноември (по-известен като 11.11) всъщност е Денят на необвързаните, но от години вече се е превърнал и в най-големия фестивал в света за онлайн пазаруване.

В периода от 21 октомври до 11 ноември средният дневен обем на пратките достигна 634 млн., което е 1,18 пъти над обичайния обем, а в пиковия ден – 777 млн.

Създаден през 2009 г., 11.11 продължава да стимулира потреблението и да затвърждава позицията на Китай като един от най-големите потребителски пазари в света.