Toyota обещава 40 г. живот на батериите

Toyota може да революционизира света на електрическите автомобили с нова твърдотелна батерия. Батерията има рекордно дълъг експлоатационен живот - 40 години. Очаква се батерията да се появи на пазара през 2027 г.

"Ако настоящата литиево-йонна батерия има живот от 10 години, нашата нова твърдотелна батерия ще издържи 40 години", каза главният изпълнителен директор на Toyota Кейджи Кайта.

Тъй като батерията не се разгражда по същия начин като традиционните, теоретично тя има по-дълъг живот. Твърдият електролит позволява и по-компактна конструкция и по-висока енергийна плътност.

Toyota решава да даде приоритет на дългия живот пред максималната мощност или бързото зареждане. Катодът е един от най-важните компоненти в батерията, тъй като той съхранява литиеви йони по време на зареждане и разреждане, а качеството му влияе както върху живота, така и върху ефективността на батерията.

За да произвежда твърдотелни батерии, Toyota работи със Sumitomo, която има богат опит в производството на катоди. Заедно те разработиха най-добрия състав, за да осигурят на батериите висока енергийна плътност и по-ниски производствени разходи.