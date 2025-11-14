Volvo пуска електрическа кола на цената на плъгин хибрид

Главният търговски директор на Volvo Cars, Ерик Северинсон, потвърди, че предстоящият средноразмерен електрически SUV EX60 (планиран за глобално пускане на пазара на 21 януари 2026 г.) ще бъде на същата цена като еквивалентен plug-in хибрид (PHEV). Северинсон определи времето за зареждане и по-високата цена като двете най-големи пречки пред масовото приемане на електрическите коли и твърди, че новият EX60 цялостно решава и двата проблема.

"В момента най-продаваният автомобил на Volvo в Европа е XC60 T6 PHEV. Знаем, че има търсене от страна на клиентите в тези ценови диапазони. Следователно ще определим цената на този електрически автомобил на същия паритет, с който определяме цените на нашите настоящи най-продавани коли", каза Северинсън.

Това означава че един електрически автомобил на шведската марка ще струва толкова, колкото и един plug-in хибрид.

Главният инженер и технологичен директор на Volvo Андерс Бел добави, че платформата megacast SPA3 в EX60 е заменила 100 заварени части и може да бъде непрекъснато обновявана с течение на времето. Той каза, че интегрираният батериен пакет намалява разходите с 25%, има с 20% по-висока енергийна плътност и с 15% по-кратко време за зареждане. Твърди се, че силовият агрегат е с 18% по-евтин за производство, като същевременно генерира 35% повече мощност и е с 11% по-лек от двигателя от предишното поколение. Освен това софтуерният блок вече е унифициран за EX90, ES90 и предстоящия EX60, така че всички нови модели, включително plug-in хибридите от второ поколение, работят от един и същ основен софтуерен процесор. Очевидно Volvo е решила големите проблеми, които имаше със софтуера на EX90 и сега е готов за една малка революция.