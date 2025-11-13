ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай призова японската министър-председателка да ...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21706333 www.24chasa.bg

Британската икономика расте с 0,1 на сто през третото тримесечие

752
Съществуват опасения, че увеличенията на данъците във Великобритания биха могли да доведат до ограничаване на потребителските разходи. Снимка: Pixabay

Британската икономика е нараснала с едва 0,1 на сто през третото тримесечие, сочат предварителните данни на Националната статистическа служба, публикувани днес и цитирани от Си Ен Би Си и БТА.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха икономиката на Великобритания, да е нараснала с 0,2 на сто за периода юли-септември след ръст от 0,3 на сто през второто тримесечие.

На месечна база икономиката се е свила с 0,1 на сто през септември след нулево повишение през август.

„Растежът се е забавил допълнително през третото тримесечие на годината, тъй като, както секторът на услугите, така и строителството отчитат по-слаб растеж, отколкото през предходния период. Налице е и допълнително свиване на производството", каза днес Лиз Маккеон, директор на икономическата статистика към Националната статистическа служба.

Промишленият сектор е причината за слабото производство през тримесечието и икономическите сътресения, съобщи статистическата служба, която открои кибератаката срещу „Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover), спряла производството за пет седмици.

Британският автомобилостроител, който е собственост на индийската „Тата мотърс" (Tata Motors) има три фабрики във Великобритания, които заедно произвеждат около 1000 автомобила на ден.

Хакерската атака е струвала на британската икономика приблизително 1,9 милиарда британски лири (2,55 милиарда долара) и е засегнала над 5000 организации, обяви независим орган за киберсигурност в доклад, публикуван миналия месец.

Статистическата служба съобщи за понижение от 28,6 на сто в производството на моторни превозни средства през септември, което е най-големият подобен спад от април 2020 г. в началото на пандемията, информира Ройтерс.

Като цяло моторните превозни средства са намалили брутния вътрешен продукт (БВП) с 0,17 процентни пункта само през септември и с 0,06 процентни пункта за третото тримесечие като цяло.

Публикуването на данните предшества и дългоочаквания есенен бюджет на британското правителство, който ще бъде обявен на 26 ноември и се очаква министърът на финансите Рейчъл Рийвс да обяви нови увеличения на данъците, за да запълни дупката в бюджета.

Съществуват опасения, че увеличенията на данъците биха могли да доведат до ограничаване на потребителските разходи и спад на икономическата активност, но икономиката може да получи предколеден тласък, ако„Банк ъв Ингланд" (Bank of England) намали лихвените проценти на последното си заседание за годината на 18 декември.

Съществуват опасения, че увеличенията на данъците във Великобритания биха могли да доведат до ограничаване на потребителските разходи. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание