„Българска банка за развитие“ ЕАД публикува Годишно оповестяване на консолидирана основа за 2024 г., съгласно изискванията за публично оповестяване на информацията, посочени в част осма, дялове II и III от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС и чл. 70, ал. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Отчетът е достъпен на официалната интернет страница на банката ТУК.