Росен Желязков: Жените в този яростен свят знаят к...

Българска банка за развитие публикува Годишно оповестяване на консолидирана основа за 2024 година advertorial icon

1400

„Българска банка за развитие“ ЕАД публикува Годишно оповестяване на консолидирана основа за 2024 г., съгласно изискванията за публично оповестяване на информацията, посочени в част осма, дялове II и III от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС и чл. 70, ал. 4 от Закона за кредитните институции (ЗКИ). Отчетът е достъпен на официалната интернет страница на банката ТУК.

