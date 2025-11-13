Азиатските борси се повишиха

Инвеститорите на азиатските фондови пазари, по подобие на американските им колеги, пренасочиха вниманието си в днешната търговия от технологични компании към по-чувствителни към икономическия цикъл акции. Основната причина са високите оценки на технологичните книжа, които пораждат опасения от прекомерно поскъпване. Въпреки това индексите в региона завършиха деня предимно с повишения – включително и тези на технологично ориентираните борси в Сеул и Хонконг, предава Дау Джоунс. Единственото изключение от положителната тенденция се оказаха пазарите в Австралия.

В САЩ слагането на края на бюджетната блокада не оказа значително влияние върху търговията. По-рано днес след гласуванията на Сената и Камарата на представителите, президентът Доналд Тръмп подписа Закона за бюджета, с което официално сложи край на най-дългия „шътдаун" в историята на страната.

В Токио индексът Nikkei 225 се повиши с 0,4 процента до 51 282 пункта. Пазарът реагира спокойно на данните за производствените цени, които бяха малко над очакванията - сигнал за възможно бъдещо повишаване на лихвените проценти от страна на Японската централна банка. Йената остана стабилна на и обезцененото си през последните дни равнище. По-рано тя спадна до ново рекордно ниско ниво спрямо еврото и се задържа близо до деветмесечно дъно спрямо долара , след като новият премиер на Япония заяви, че иска централната банка да действа бавно по отношение на повишаването на лихвените проценти.

В Сеул индексът Kospi нарасна с 0,5 процента до 4171 пункта, като това беше четвърти пореден ден на ръст. Акциите на „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) поскъпнаха леко, докато тези на „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) поевтиняха с 0,7 процента.

Според икономиста Джин-Ук Ким от „Сити Рисърч" (Citi Research) Южна Корея се насочва към т.нар. „икономика на Златокоска" – балансирана среда, в която растежът не е нито прегрял, нито прекалено слаб. Той прогнозира ръст на БВП от 2,2 процента през 2026 г., воден от силния износ на чипове и ниските енергийни цени.

„Тези условия вероятно ще дадат на правителството пространство да провежда пазарно ориентирана финансова и индустриална политика", коментира Ким. „Сити" повиши целевото си ниво за Kospi от 3700 на 5500 пункта.

В Шанхай пазарният барометър Shanghai Composite нарасна с 0,7 процента, а Hang Seng в Хонконг се повиши с 0,3 процента в края на търговията.

Търговците останаха предпазливи преди публикуването на тримесечните резултати на водещите технологични корпорации „Алибаба" (Alibaba) (+3,2 процента), „Тенсент" (Tencent) (-0,7 процента), „Джей Ди.ком" (JD.com) (-0,4 процента) и „Семикъндъктър Мануфакчъринг Интернешънъл" (Semiconductor Manufacturing International) (+2,5 процента).

Пазарният фокус бе насочен към амбициите на Китай в областта на изкуствения интелект и потребителските разходи.

Австралийският индекс S&P/ASX 200 спадна с 0,5 процента, като Сидни беше единственият губещ пазар за деня. Австралийският долар се покачи до двуседмичен връх, след като официалните данни показаха по-рязък спад в равнището на безработицата от неотдавнашния четиригодишен пик, отколкото икономистите бяха прогнозирали, намалявайки вероятността за скорошни по-нататъшни намаления на лихвите.

Пазарният анализатор Мат Симпсън от „Стоун Икс" (StoneX) дори коментира, че „силните данни може да дадат на банката достатъчно аргументи за възможно повишение на лихвите през 2026 г.".

В Сидни акциите на „Ксеро" (Xero) се сринаха с 9 процента след публикуването на финансовите резултати, докато производителят на химикали и експлозиви „Орика" (Orica) отчете спад в годишната печалба, но повиши дивидента и увеличи програмата си за обратно изкупуване на акции, което доведе до ръст в цената на акциите с 2,5 процента.

В Токио инвеститорите проявиха интерес към финансовите компании, докато в технологичния сектор „Софтбанк Груп" (SoftBank Group) понижи стойността си с още 3,4 процента.

В Индия местният индекс Nifty 50 се повиши с 0,47 на сто.

Вчера водещият американски индекс Dow затвори с повишение от 326,86 пункта, или 0,68 на сто, на ниво от 48 254,82 пункта. Индексът достигна и ново рекордно за деня равнище. По-широкият бенчмарк S&P 500 се търгуваше почти без промяна, затваряйки с 0,06 на сто нагоре при 6850,92 пункта, докато технологичният Nasdaq Composite спадна с 0,26 на сто и затвори на равнище от 23 406,46 пункта, припомня БТА.