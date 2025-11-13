Петър Дилов: Участието в програми на НАТО е израз на ангажираност, доверие и съюзническа солидарност

Участието в международните програми на НАТО не е само въпрос на икономически ползи, а израз на ангажираност, доверие и съюзническа солидарност. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов, който откри Национален информационен ден, посветен на възможностите за участие в международни процедури на НАТО, съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката индустрията.

Събитието, което Министерството на икономиката и индустрията организира за поредна година, има за цел да повиши информираността и да стимулира по-активното участие на българския бизнес в механизмите за сътрудничество с НАТО и неговите структури.

Министър Дилов подчерта, че чрез включването на български фирми и организации в процедури за доставки на стоки и услуги, в изследвания и разработки на ново поколение продукти и технологии, ние не само укрепваме нашата икономика, но и допринасяме за общата сигурност и устойчивост на Алианса.

„Предприехме важна стъпка в посока разширяване на кръга на допустимите кандидати за участие в процедури на НАТО", съобщи министърът. По думите му с последните промени в Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на НАТО, приети от Министерски съвет вчера, юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи академична или научно-изследователска дейност, университети и научни организации, ще могат да участват пълноценно в проекти на Агенцията за комуникации и информация на НАТО (NCIA).

„По този начин нашите институти, университети и изследователски звена ще получат възможност да дадат своя принос в сферата на сигурността, отбраната и иновациите и да допринесат за изпълнението на общите ни съюзнически ангажименти", заяви икономическият министър.

Той изтъкна, че екипът на Министерството на икономиката и индустрията, представителите на България в Постоянната делегация на Република България към НАТО и в двете агенции на НАТО – Агенцията за комуникации и информация (NCIA) и Агенцията за поддръжка и доставки (NSPA) работят активно за оказване на подкрепа на българския бизнес и на научната ни общност в този процес – чрез предоставяне на информация, насърчаване на партньорства и улесняване на достъпа до международни програми и проекти.