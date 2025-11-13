Потребителите ще могат да направят своя избор от хиляди оферти

Водещата верига за потребителска техника за дома, офиса и свободното време – Технополис дава старт на своята голяма кампания Black Weekend на 14 ноември, рано сутринта. До 17 ноември клиентите ще могат да се възползват от над 3 000 супер оферти и отстъпки до -50% в различни продуктови категории. Кампанията е валидна във всички хипермаркети на Технополис, technopolis.bg и в Technopolis app.

Black Weekend предлага изключително богато разнообразие от продукти за всяка нужда и вкус. Клиентите могат да избират сред над 1 000 модела телефони, смарт часовници, таблети и аксесоари, както и над 350 телевизора и аудио системи с най-нови технологии. Също така, потребителите ще открият над 500 модела гейминг продукти, уреди за свободното време, фото и екшън камери. Любителите на най-новите технологии ще могат да избират измежду над 500 модела компютри, IT аксесоари и периферни устройства. Сред предложенията са още над 300 модела бяла техника и климатици, както и над 1 000 малки електроуреди и отоплители, осигуряващи комфорт и удобство у дома.

В рамките на кампанията, гейминг ентусиастите ще имат възможност да се потопят в ново измерение на забавлението с конзола PlayStation 5 Slim намалена от 1 099,00 лв. на 899,00 лв./459,65 евро и впечатляващия 4K Ultra HD OLED телевизор LG 65B53LA намален от 2 499 лв. на 1 999,00 лв./1 022,07 евро. Тези, които харесват приключенията на открито, могат да запечатат всеки вълнуващ момент с помощта на екшън камера GOPRO Max 360, която е намалена от 809,99 лв. на супер цена 419,99 лв./214,74 евро. Сред офертите е и лаптоп AcerAspire Go 15 AG15-42P-R119 намален от 1229,00 лв. на 849 лв./ 434,09 евро.

Уникалните предложения от кампанията включват още смартфон Motorola Edge 50 Fusion 256 GB, който идва в два цвята Blue и Pink и е на цена 349,99 лв./ 178,95 евро, както и елегантния аксесоар - смарт часовник Huawei Watch GT 4 WhiteLeatherStrap 41 mm намален от 299,99 лв. на 229,99 лв./117,59 евро по време на промоцията.

Сред ексклузивните оферти в Black Weekend на Технополис са практичната пералня Beko B1WFM 2721 намалена от 569,99 лв. на 439,99 лв./224,96 евро, иновативната сушилня Haier HD80-A2939-S намалена от 1 079,00 лв. на 799,00 лв./408,52 евро, както и мултифункционалната вертикална прахосмукачка Bosch Series 4 BCH3K2852 намалена от 419,99 лв. на 279,99 лв./143,16 евро - верни помощници във всяко домакинство.

Всички продукти предлагани от Технополис на стойност над 300,00 лв./ 153,39 евро, в периода 14.11-17.11.2025 г., могат да бъдат закупени на 20 безлихвени вноски.

За всички онлайн поръчки над 29,99 лв./15,33 евро е осигурена безплатна доставка до адрес. С услугата „Купи онлайн и вземи от магазин“ клиентите могат да спестят време за доставка, като получат избрания продукт директно от предпочитан хипермаркет на Технополис.

Чрез приложението Technopolis app клиентите ще могат бързо и лесно да запазват своите предпочитани продукти в „Любими“ или да ги добавят в „Количка“. Така те ще бъдат сред първите, които се възползват от актуалните намаления. Благодарение на новите му функционалности, потребителите ще могат също да сканират и съхраняват своите касови бележки и гаранционни карти директно в приложението.

Всички промоционални предложения от Black Weekend могат да бъдат разгледани на technopolis.bg и в Technopolisapp от 14 ноември, рано сутринта.