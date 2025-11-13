ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьорът с поршето, убил французин на Околовръстно...

Имаш спестявания в брой? Сега е моментът да ги внесеш – без такси и без изненади advertorial icon

До края на годината клиентите на iBank могат спокойно да внесат своите левови спестявания в банката – без никакви такси за внасяне, както в офис, така и на банкомат. Това е част от ангажимента на банката да осигури плавна и прозрачна подготовка за въвеждането на еврото в България.

Предимства:

  • Без такса за внасяне на левове в офис или на банкомат
  • Без месечни такси за обслужване до 31.12.2025 г.
  • Без скрити разходи и допълнителни условия
  • Автоматично превалутиране на 1 януари 2026 г. по фиксирания курс 1.95583 лв./евро

Защо е важно да внесете средствата си навреме

Сега е подходящият момент тези пари да бъдат внесени по сметка в банка, за да бъдат защитени и автоматично превалутирани при въвеждането на еврото. Така се избягва рискът от загуба, объркване или опашки в последните дни на годината.

Сметка с ясни условия и пълен контрол

В iBank клиентите разполагат със сметка без месечни такси и с пълен достъп чрез интернет и мобилно банкиране, където могат да:

  • следят наличността и движенията по сметката
  • извършват преводи и плащания в лева и евро
  • управляват средствата си сигурно и удобно, без да посещават офис

iBank – сигурност, прозрачност и ясни условия при въвеждането на еврото.

