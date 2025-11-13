България продължава да е с най-голям годишен спад на промишленото производство в ЕС

България остава страната от Европейския съюз с най-значителен годишен спад на промишленото производство за четвърти пореден месец през септември. Продукцията на родните промишлени производители намалява с 5,6 на сто през деветия месец на 2025 г. в сравнение със същия период година по-рано, според най-новите прогнозни данни на Евростат, публикувани днес на сайта й.

Страната ни регистрира най-голям спад на промишленото производство на годишна база сред страните от ЕС и през юни, юли и август, когато то отслабна съответно с 8,3, 8,4 и 9 на сто, сочи справка в база данните на европейската статистическа служба.

Все пак през септември, отнесено към август т.г., българската промишленост се разширява с месечен темп от 3,3 на сто - най-големият от декември 2023 година.

Промишлено производство през септември спрямо август нараства с 0,8 в Европейския съюз и с 0,2 на сто в еврозоната, сочат сезонно коригираните данни на Евростат.

За сравнение, промишленото производство през август спадна с 0,9 на сто в ЕС и с 1,1 на сто в еврозоната.

Промишленото производство през септември т.г. спрямо същия месец на 2024 година се повишава с 2 на сто в ЕС и 1,2 на сто в еврозоната.

Промишленото производство през септември спрямо август 2025 г. в ЕС нараства за междинните стоки с 0,4 на сто, за енергията с 0,9 на сто, за капиталовите стоки с 0,4 на сто, за дълготрайните потребителски стоки с 0,1 на сто и намалява за недълготрайните потребителски стоки - с 0,4 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през септември 2025 г. на месечна основа се повишава за междинните стоки с 0,3 на сто, за енергията с 1,2 на сто, за капиталовите стоки с 0,3 на сто, а намалява за дълготрайните потребителски стоки с 0,5 на сто и за недълготрайните потребителски стоки с 2,6 на сто.

Най-голямо месечно увеличение регистрира Дания (7,2 на сто), Швеция (5,3 на сто) и Гърция (4,8 на сто). Ирландия (-9,4 на сто), Люксембург (-5,7 на сто) и Малта (-1,7 на сто) отчитат най-голям месечен спад на промишленото производство.

Промишленото производство през септември 2025 г. спрямо същия месец на 2024 г. в ЕС нараства за междинните стоки с 0,6 на сто, за енергията с 1,2 на сто, за капиталовите стоки с 1,7 на сто, за недълготрайните потребителски стоки с 4,5 на сто и намалява за дълготрайните потребителски стоки с 1,5 на сто.

Промишленото производство през септември 2025 г в еврозоната на годишна основа се увеличава за междинните стоки с 0,5 на сто, за енергията с 2,1 на сто, за капиталовите стоки с 1,1 на сто, за недълготрайните потребителски стоки с 2,2 на сто и намалява за дълготрайните потребителски стоки с 3 на сто.

Най-голямо увеличение на промишленото производство през септември на годишна основа регистрира Швеция (14,7 на сто), Дания (9,5 на сто) и Гърция (7,1 на сто), пише БТА.