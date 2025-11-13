ЕС иска по-бързи мерки срещу евтините пратки от Китай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС иска да ускори процеса на облагане с мита на пратки с ниска стойност, влизащи в блока, като целта е да се справи с евтиния китайски внос, който се изчислява на милиарди евро всяка година. Това заяви комисарят по търговията Марош Шефчович, цитиран от Ройтерс и БТА.

През 2023 г. Европейската комисия предложи премахване на освобождаването от мита за стоки под 150 евро , но едва от средата на 2028 г. (изключението е известно като „de minimis" ).

В писмо до финансовите министри на ЕС, които се срещат днес в Брюксел, Шефчович предложи прагът „de minimis" да бъде премахнат през първото тримесечие на 2026 г., две години по-рано от планираното.

Ходът, който ще засегне онлайн платформи като „Шейн" (Shein) и „Тему" (Temu) би дал сигнал, че ЕС е сериозен в намеренията си за защита на конкурентоспособността в 27-те страни членки, написа Шефчович.

„Шейн" отказа коментар, а „Тему" не отговори веднага на искане за коментар. „Шейн" вече е изправен пред съдебни производства във Франция заради продажбата на секс кукли с детски вид на платформата му.

Броят на евтините пратки, пристигащи в ЕС, се е удвоил миналата година до 4,6 милиарда бройки, повечето от които са от Китай и изпълнителният орган на блока е изправен пред натиск от компании от ЕС да спре по-бързо този поток, за да защити конкурентоспособността.

САЩ вече отмениха собствената си политика „de minimis", която позволяваше безмитен внос на пратки на стойност под 800 долара, което доведе до опасения, че евтиният китайски внос ще се отклони повече към Европа.

Отделни страни от ЕС са готови да въведат национални такси за обработка на подобни пратки.

Румъния предложи такса от 25 леи (5,73 долара) за пратки с ниска стойност, докато Италия работи по въвеждането на данък до края на годината, за да защити модната си индустрия, заяви днес министърът на бизнеса Адолфо Урсо.

Лобистката група на европейските търговци на дребно и едро „ЕвроКомерс" (EuroCommerce) предупреди, че набор от различни национални такси рискува да подкопае единния пазар на ЕС. Комисията предложи такса от 2 евро, но не е ясно кога ще бъде наложена.

Шефчович заяви, че настоящият график за премахване на прага „de minimis" в средата на 2028 г. е „несъвместим със спешността на ситуацията".

„Ако действаме с необходимата политическа решителност и прагматизъм, може да се намери работещо решение за първото тримесечие на 2026 г.", каза той.

Очаква се финансовите министри на ЕС да се споразумеят днес за обща позиция, като започнат преговори с Европейския парламент, който също ще трябва да подкрепи ново законодателство.

Нидерландският финансов министър Елко Хайнен заяви пред медиите преди днешната среща, че е време да се упражни контрол върху евтините китайски пратки, които заливат европейския пазар.