Най-очакваният шопинг период на годината е тук – Черен петък. И макар мнозина да го свързват с тълпи пред витрините и безкрайни списъци с желания, тази година акцентът е различен – българите пазаруват по-умно и по-прагматично.

Според Константин Бонев, директор „Бизнес развитие“ на търговска верига ЗОРА, тенденциите от последните години ясно показват, че клиентите вече не търсят просто най-ниската цена, а висока стойност и дълготрайност на уредите, които купуват.

„Исторически телевизорите винаги са били най-търсената група продукти по време на Черен петък. И тази година интересът към тях остава стабилен, но виждаме все по-силен фокус към климатиците и малките домакински уреди. Това е отражение на нов тип потребителско мислене – разумно, осъзнато и ориентирано към качество,“ коментира Бонев.

Климатикът – новият хит на зимата

Данните на ЗОРА показват, че миналата година продажбите на климатици са нараснали с цели 90% спрямо предходната, а прогнозите за 2025 г. сочат, че тенденцията ще се запази. Потребителите все по-често избират климатик не само за охлаждане, но и като ефективно и икономично отоплително решение.

„Марката Finlux беше изненадващият лидер в този сегмент, като изпревари дори телевизорите по оборот. Клиентите разбират, че инвестицията в енергийно ефективен климатик се изплаща бързо – особено в настоящите икономически условия,“ уточнява Бонев.

Телевизорите и дребната техника – вечните фаворити

Въпреки възхода на климатиците, телевизорите продължават да са най-търсени по брой продадени единици. Марките Samsung, LG и Toshiba запазват лидерските си позиции, като интересът е насочен предимно към по-висок клас модели с голям диагонал и смарт функционалности.

Същевременно, категорията „Малки домакински уреди“ изпревари телевизорите по оборот, отбелязвайки ръст от 70% спрямо предходната година. Най-продаваните продукти са били кафеавтомати, фотоепилатори, вертикални прахосмукачки и роботи прахосмукачки, а Philips и Dyson са двете марки, доминирали в този сегмент.

„Това, което виждаме всяка година, е, че клиентите използват Черния петък не просто, за да спестят, а за да си подарят повече удобство у дома. Те избират уреди, които носят уют и освобождават време – нещо, което днес е по-ценно от всичко,“ допълва Бонев.

Как да пазаруваме разумно

С наближаването на големите намаления, експертите напомнят, че подготовката е ключова. Добре е да се направи списък с необходимите продукти, да се проверят предварително цените и да се сравнят офертите онлайн и във физическите магазини.

Важно е и да се обръща внимание на гаранционните условия и възможността за връщане, особено при по-скъпи уреди.

„Истински изгодна покупка е тази, която е обмислена и отговаря на реална нужда“, подчертава Бонев.

Пет дни реални отстъпки и налична стока

Докато при много търговци най-добрите оферти се изчерпват още в първите часове, ЗОРА поддържа кампанията „Опасно падащи цени“ цели пет дни, осигурявайки реално количество от най-търсените продукти през целия период.

„Разликата при нас е, че топ офертите, които рекламираме, са налични през всички дни на акцията, доколкото е възможно,“ обяснява Константин Бонев и добавя: „Подготвяме се предварително и осигуряваме достатъчни количества от горещите предложения, за да могат клиентите да пазаруват спокойно, без излишно напрежение.“

По думите му, все повече хора използват Черния петък, за да изберат и коледните си подаръци, което също променя динамиката на сезона.

„През последните години виждаме, че ноември вече изпреварва декември по оборот. Хората планират по-рано и се възползват от добрите оферти навреме,“ пояснява още Бонев.

Опасно падащи цени в ЗОРА – пет дни с до -40% отстъпки

От 13 до 17 ноември във всички 47 магазина на ЗОРА и онлайн на zora.bg ще се проведе голямата есенна кампания „Опасно падащи цени“.

В рамките на пет дни клиентите ще могат да се възползват от отстъпки до -40% на избрани продукти и 0% лихва при 20 равни вноски за всички стоки над 300 лв.

Промоцията включва всички основни категории техника – телевизори, бяла техника, смарт устройства, лаптопи, смартфони и отоплителни уреди.

Така всеки може да избере дали да пазарува удобно онлайн или да посети магазин на място и да се консултира със специалист.

Тази година си подари не просто техника, а повече уют, удобство и време за важните неща.

Защото, както казва Константин Бонев:

„Празниците идват, но когато си подготвен – идват спокойно, красиво и без излишен стрес.“