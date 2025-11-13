ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас на полуфинал, завършва сезона като ...

Вече ще може да разговаряте с навигацията Google Maps!

С над милиард потребители по целия свят, които го използват около петдесет пъти месечно, Google Maps е неразделна част от всекидневието на много хора.  Сега американският гигант интегрира изкуствен интелект в  редзел карти със собствения си модел Gemini. Това превръща приложението в истински виртуален втори пилот. Интерфейсът вече не просто показва дали да се завие наляво или надясно, а обогатява инструкциите с допълнителни  подробности.

Чрез свързване на маршрути с изображения от Street View, приложението може да казва неща като "завийте надясно при червената къща" вместо "завийте надясно след 100 метра". Този подход е много по-близък до указанията, които би дал човек.

Но ключовата дума в тази еволюция е "разговор ". Например, ще бъде възможно да попитате Google Maps  дали има италиански ресторант по или близо до маршрута, дали предлага вегетариански опции, какъв е ценовият му диапазон, дали има паркинг и т.н. За да предостави тази информация, Gemini разчита на повече от 250 милиона местоположения.

Потребителите ще могат също така да предоставят своя собствена информация към системата - например, като съобщят за задръстване или препятствие на пътя. Тази функция вече съществува в Waze (който също е собственост на Google), но все още изисква натискане на бутон в менюто с команди. Тук всичко се активира с глас. Освен това ще бъде възможно да споделите очакваното време на пристигане с близки или дори да добавите среща в календара си, всичко това чрез гласова команда, без да откъсвате поглед от пътя или да пускате волана.

Google постепенно въвежда тези нови функции на устройства с Android, оборудвани с функцията Gemini AI, но все още не е обявена дата за внедряване за европейските страни и не е гарантирано, че всички функции ще бъдат достъпни навсякъде. Струва си да се помни, че в миналото Google е пускала нови функции с различна скорост в зависимост от региона, особено поради законите за поверителност .

