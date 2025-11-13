Производителите признават, че не могат да достигнат екологичните норми. Грозят ги глоби до 25 млрд. евро

Темпът на растеж на пазара на електрически превозни средства с батерии (BEV) за автомобили и бусове показва, че целите за 2030 и 2035 г. вече не са постижими, според Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA). По този начин те посочват, че е необходим по-интелигентен и по-реалистичен подход, който да отчита различните предизвикателства пред автомобилите и да подкрепя конкурентен, ориентиран към потребителите преход към мобилност без емисии.

Въпреки че производителите са поели ангажимент за климатична неутралност до 2050 г. и виждат електрификацията като ключ към декарбонизацията на транспорта, инфраструктурата, стимулите и потребителското търсене не са в крак с целта за 100% превозни средства с нулеви емисии, дори с нарастващото предлагане на достъпни електромобили.

ЕС едва започва да изгражда собствена верига за създаване на стойност за батерии за електрически коли, а слабото потребителско търсене означава, че производителите на автомобили срещат затруднения с продажбата на електромобили в по-голям мащаб.

Според текущите пазарни оценки целта за 2030 г. не е постижима и глобите за автомобилната индустрия биха могли да достигнат между 20 и 25 милиарда евро. Това обаче може да се избегне чрез въвеждане на целенасочени мерки.

Що се отнася до електрическите ванове с батерии, на основните пазари в ЕС делът им остава твърде нисък, за да се постигне дори целта за 2025 г., и в момента те представляват само 8,5% от пазара на ЕС, докато целта за намаляване на емисиите на CO2 е 15%.

"Принуждаването на потребителите към изключително електрически превозни средства без подходящи условия вероятно ще има обратен ефект, хората ще задържат по-стари превозни средства за по-дълго време, което ще доведе до застаряване на автопарка и по-високи общи емисии", заявяват от ACEA и призовават за по-реалистичен и прагматичен подход за режима след 2035 г., който би се основавал на укрепване на условията за електрификация, обвързване на целите за декарбонизация на превозните средства с конкурентоспособността и технологичната неутралност.