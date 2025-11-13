Как dm променя начина, по който пазаруваме - от рафта до приложението

Когато влезем в дрогерия, рядко мислим за числа, обороти и бизнес стратегии. По-скоро мислим за аромата на нов шампоан, за любимия крем за тяло, който ни спасява след дълъг ден, или за онази малка покупка, която ни носи усещане за грижа. Именно върху това чувство стъпва dm - марка, която през последните години тихо и последователно променя начина, по който пазаруваме.

Днес dm България отчита оборот, който се доближава до половин милиард лева. Зад това впечатляващо число стои не само добър бизнес, а нещо по-важно - доверие. Все повече хора избират dm, независимо дали пазаруват в магазините или онлайн. И това не е случайно.

Удобството вече се побира в телефона

Ако преди няколко години онлайн пазаруването на козметика беше по-скоро любопитство, днес то е ежедневие. И dm успя да го направи лесно и приятно. Онлайн продажбите на компанията са се увеличили с над 50% за последната година, а истинският фаворит е мобилното приложение „Моят dm", което все повече клиенти използват не само за поръчки, но и като личен помощник в грижата за дома и за себе си.

Приложението събира на едно място всичко - списък за пазаруване, любими продукти, проверка на наличности, талони за отстъпки и полезни съвети. Може да се използва и в магазина - просто сканираш кода на касата и бонусите се натрупват автоматично.

От май насам „Моят dm" има и нова функция - dm babybonus. Това е пространство, създадено специално за бъдещи родители и семейства с малки деца. Освен персонализирана информация според възрастта на детето, в него има и практични съвети, идеи и ексклузивни талони за продукти. Само за няколко месеца над 30 000 семейства са се регистрирали в babybonus - вероятно защото усещането е, че зад всяко предложение стои истинска грижа, а не просто маркетинг.

„Освен че е движеща сила на онлайн търговията, приложението вече е част и от пазаруването във физическите магазини. Все повече клиенти го използват на място, защото виждат колко е удобно", споделя Цонка Иванова-Терзиева, управител на dm България.

Така dm успява да създаде нещо, което рядко се среща в ритейл света - безпроблемен преход между физическото и дигиталното преживяване. От дивана до рафта - всичко е свързано, леко, без излишен шум.

Нови продукти, повече осъзнатост

В dm новостите не са просто поредните артикули на рафта. През последната година асортиментът е обновен с над 5100 нови продукта, като акцентът е върху здравословния начин на живот, баланса и устойчивостта.

Сред най-популярните собствени марки на dm са Balea, alverde, babylove, dmBio, Mivolis и Dontodent - имена, познати на почти всяка българка. През 2025 г. линиите за хранителни добавки и продукти за здраве бележат ръст, особено тези, които помагат за съня, енергията и психичното благополучие.

В грижата за косата се налага тенденцията Skinification - продукти, които третират скалпа така, както третираме лицето си, с активни съставки и деликатна грижа. При декоративната козметика пък се търсят изчистени формули и рефил системи, защото устойчивостта вече е част от ежедневния избор, а не само от големите думи.

Дори при бебешките продукти вниманието е насочено към щадящи формули и по-екологични решения - dm очевидно усеща пулса на жените, които все по-често търсят баланс между качество, безопасност и отговорност.

Част от мениджърския екип на dm България

Малките неща, които правят разликата

В свят, в който всичко се случва бързо, dm напомня, че цената на доверието е стабилността. Преди пет години компанията въведе концепцията за трайно изгодни цени - обещание, че стойността на всеки продукт няма да се увеличава поне четири месеца. Това създава сигурност, която клиентите усещат.

„Нашата политика за трайно изгодни цени гарантира стабилност - нещо, което хората оценяват в момент, когато светът е толкова променлив", казва Андрей Петров, председател на Борда на управителите на dm България.

Но dm не залага само на цифри и политики -компанията изгражда връзка. През 2025 г. стартира кампанията „Моята покупка е с мисия" - част от инициативите за женско здраве, реализирана с фондация „П.У.Л.С.". От всяка покупка на продукти от марката Jessa dm дарява по 0,15 лв. в подкрепа на жени и момичета в нужда. Резултатът: 20 000 лева, превърнати в реална помощ.

Към това се добавят и традиционните каузи с „SOS Детски селища България" и фондация „Живот със Синдром на Даун", както и участие в кампании за опазване на природата - от почистване на градски реки до рециклиране на пластмасови опаковки.

Всичко това звучи сериозно, но начинът, по който dm го прави, е различен - без шум, без показност, просто като част от своята идентичност.

Устойчивост с човешко лице

В последните години устойчивостта често се превръща в мантра. dm я разбира по по-осезаем начин. Компанията вече използва фотоволтаични системи в свои обекти, въвежда иновативни логистични решения, които спестяват тонове опаковъчно фолио, и участва в инициативи за повторна употреба на материали.

В рамките на проекта „Ще остана опаковка и в следващия си живот" например са събрани близо 30 тона пластмаса, част от която е превърната в градска мебел - малък, но символичен жест към града и природата.

Така устойчивостта престава да бъде абстрактна и става нещо лично - избор, който правим всеки път, когато посегнем към рафта или натиснем бутона „купи".

Човекът зад марката

Може би тайната на успеха на dm е именно в това – компанията остава човешка. Във време на автоматизация и алгоритми, тя продължава да поставя хората в центъра.

Днес над 1600 души работят в dm България. Компанията инвестира в обучения, дуални програми и възможности за развитие. И неслучайно мотото й звучи простичко: „Тук съм човек, тук пазарувам."

За жените, които жонглират между работа, семейство, грижи и малки моменти на удоволствие, това послание има особена сила. То напомня, че пазаруването може да бъде не просто задача от списъка, а начин да се погрижиш за себе си - спокойно, осъзнато, с усещане за смисъл.

dm не просто продава продукти. Тя предлага възможност да забавим темпото, да се насладим на малките избори и да почувстваме, че сме в центъра на вниманието - не като потребители, а като хора. От рафта до приложението - това е пътят на едно ново, по-забавно и по-смислено пазаруване.