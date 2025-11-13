Георги Тахов: Ще продължим тенденцията за устойчиво и прозрачно усвояване на европейските средства

Министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов заяви пред българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова, че ще продължи тенденцията за устойчиво и прозрачно усвояване на средствата по Общата селскостопанска политика (ОСП). По време на работната среща той посочи, че доверието, което България печели на европейско ниво, е резултат от последователни усилия и отговорно отношение към публичния ресурс. По думите му този успех се дължи на експертността и всеотдайността на хората, работещи в системата, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

В рамките на разговора бяха обсъдени основни акценти от Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г., според който България за втора поредна година няма констатирани грешки в усвояването на европейските средства в областта на земеделието и природните ресурси.

От осем проверени транзакции в България от извадката на Европейската сметна палата за 2024 г., в областта на природните ресурси и околната среда няма открити грешки. На европейско равнище обаче общият им процент в тази област остава 2,6 на сто, което, макар и близо до допустимия праг от 2 процента, показва, че усилията за по-ефективно прилагане на правилата трябва да продължат.

Министър Тахов бе категоричен, че МЗХ ще продължи последователната си работа, запазвайки доверието към одитиращите органи и системите за контрол.

От своя страна Илиана Иванова поздрави България за постигнатите резултати и отбеляза, че устойчивото подобрение в отчетността и ефективността на европейските средства е положителен знак за доброто управление в сектора.

„Констатираме сложност в прилагането на екосхемите, поради което препоръчваме на Европейската комисия да предостави допълнителна подкрепа на държавите членки при разработването на правилата за тяхното ползване. Нужни са ясни и опростени правила за подпомагане на фермерите и развитието на селските райони“, заяви Иванова.

По време на срещата двамата обсъдиха възможности за още по-тясно сътрудничество с Европейската сметна палата, с цел гарантиране на прозрачност и ефективност при използването на европейските средства в земеделието.

БТА припомня, че България за втора поредна година е без грешки в усвояването на европейски средства в областта на земеделието и природните ресурси. Според Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6 на сто през 2023 г. на 3,6 на сто за 2024 г.