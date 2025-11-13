Съдът на ЕС отменя наложения от Унгария контрол върху износа на суровини

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Контролът върху износа на суровини и строителни материали, въведен от Унгария, нарушава регламентите на Европейския съюз, постанови днес Съдът на ЕС, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Европейската комисия заведе дело срещу Унгария във връзка с мярка, която изисква унгарската държава да бъде уведомявана във случаи на износ на строителни материали. Държавата може да закупи материалите, ако счете за необходимо.

ЕК смята, че това ограничение, което нарушава принципа на свободното движение на стоки в ЕС, както и извънредните правомощия на Брюксел в областта на търговските политики.

Унгария заяви, че мярката е необходима за защита на критичната инфраструктура, като гарантира сигурността на доставките на строителни материали.

Съдът на ЕС отхвърли аргументите на Будапеща и подкрепи забележките на ЕК.

„Мерките имат изричната цел да ограничат износа на строителни материали..., което е забранено от принципа на свободното движение на стоки“, според съдебното решение.

Унгария също така не е успяла да докаже, че недостигът на суровини и строителни материали представлява „реална и достатъчно сериозна заплаха“.