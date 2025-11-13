КЗК проведе експертна среща с представители на Сдружение за модерна търговия

В рамките на секторния анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, Комисията за защита на конкуренцията проведе експертна среща с представители на Сдружение за модерна търговия. Редица подобни срещи досега бяха проведени и с браншови организации на производители и преработватели.

Широкомащабното проучване на хранителните стоки изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно. Целта е да се установят структурните проблеми и евентуалните изкривявания в конкурентната среда, както и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

На експертната среща бяха обсъдени характеристиките и структурата на пазара на бързооборотни стоки, проблемите във веригата на доставки, свързани с недостатъчно местно производство, което е и силно фрагментирано. В тази връзка представителите от бранша подчертаха необходимостта от предприемане на мерки от държавата в посока стимулиране на сдружаването и кооперирането между производителите на земеделска продукция. От бранша се ангажираха да предоставят на Комисията предложения за нормативни промени с цел по-добро функциониране на пазара. Представени бяха и примери за добри практики във взаимоотношенията им с българските производители.

По време на срещата представителите на бранша повдигнаха въпроси, свързани с липсата на ефективен контрол върху качеството на произвежданата продукция в страната, нерегламентирания внос от трети страни, както и с наличието на сив сектор в отрасъла.

В рамките на секторния анализ бе изискана информация от близо 50 търговски вериги и търговци на дребно, управляващи около 500 търговски обекта в 25 града. Сред предоставените от търговците данни са такива относно механизмите на ценообразуване, пазарните условия и договорните отношения, както и доставните и крайните продажни цени, доставените и продадени количества, реализираните обороти за конкретни хранителни продукти, сред които марки прясно мляко, сирене и кашкавал, яйца, слънчогледово олио, брашно, хляб, кайма смес, минерална вода и други. Към анализа КЗК присъедини и данните от проверките на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите, както и информацията от наблюдението на цените на хранителните стоки, предоставена от КНСБ.

Поради социалната и обществена значимост на сектора на храните и с оглед гарантиране на продоволствената сигурност на страната, предстои да бъде представен междинен доклад с изводите от проучването. Целта е документът да послужи като основа за обществени консултации с всички заинтересовани страни от частния и публичния сектор, с цел обсъждане на необходимите административни и/или законодателни мерки и препоръки за възстановяване и подобряване на конкурентната среда на пазара и защитата на потребителите.