"Купуваме там, където строим": Как Westinghouse превръща български фирми в глобални играчи в ядрената индустрия с технологията AP1000®

Компанията организира нов симпозиум за доставчици на 18 ноември, за да могат българските фирми да научат как да станат партньор в най-големия енергиен проект на страната.

Представете си, че годината е 2035, а България е определяна като регионален лидер в сектора на ядрената енергетика. С планираното пускане в експлоатация на 7-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ дотогава, България се очаква да разполага със сигурен и надежден източник на чиста енергия и да бъде за пример в Европа, оперирайки най-модерната ядрена технология в света.

Тази визия за България като нов енергиен център на Балканите е напълно възможна и се подкрепя от Westinghouse Electric Company, за която страната е ключов стратегически пазар. Тази визия подчертава централната роля на България в европейската енергийна сигурност чрез амбициозния проект за изграждане на 7-и и 8-и блок на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, включващи най-съвременната технология AP1000® на Westinghouse.

Проектът, изпълняван в консорциум с Hyundai Engineering & Construction, е много повече от изграждане на нови мощности – той е в основата на националната стратегия за осигуряване на енергийна независимост и утвърждаване на България като стабилен енергиен хъб за Балканите.

„Купуваме там, където строим“: Дългосрочен ангажимент към българския бизнес

В основата на стратегията на Westinghouse в България е нейната глобална философия „Купуваме там, където строим“ (Buy Where We Build). Този ангажимент е ключов елемент за успеха на проекта за нови мощности в Козлодуй, като целта е да се максимизира участието на местни доставчици на всеки етап – от строителство и оборудване до инженерингови услуги и поддръжка.

Тази философия превръща българските компании в стратегически партньори, предлагайки им шанса да придобият безценен опит и ноу-хау по отношение на най-новите и напредналите ядрени технологии, което значително ще повиши тяхната конкурентоспособност както в страната, така и в международен план.

Икономически е фект: Чрез партньорствата с местния бизнес, Westinghouse цели не само изпълнението на проекта в срок, но и помага за създаване на хиляди нови работни места и стимулира значителен икономически растеж, който се простира далеч отвъд ядрения сектор.

Ангажиране на доставчици: С цел по-нататъшно разширяване на мрежата си от местни партньори, Westinghouse организира своя трети Симпозиум за доставчици в София на 18 ноември. Събитието подчертава жизненоважното значение на българския проект за нови ядрени мощности и предлага директна платформа за българските компании да научат как могат да станат квалифициран доставчик на Westinghouse както за местни, така и за международни проекти.

Портал към глобални ядрени проекти

Участието в проекта за нови мощности с технологията AP1000® в Козлодуй предлага на българските фирми уникален старт. Местните доставчици ще имат възможност да се включат в поддръжката и обслужването на нарастващия глобален флот на Westinghouse от енергоблокове с технологията AP1000® – реактор, известен със своите напълно пасивни системи за безопасност и модулен дизайн на конструкцията.

AP1000® е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, който днес поставят рекорди по експлоатационна ефективност. С шест работещи реактора и още 14 в процес на изграждане, технологията е избрана и от Полша и Украйна за техните проекти за нови ядрени мощности.

Проектът в Козлодуй с технологията AP1000® играе ключова роля в амбициозния план на България да стане първата страна в Европа с най-съвременната ядрена технология, която ще осигурява чиста, нисковъглеродна енергия за 100 години напред и ще предостави необходимия „енергиен гръбнак“ за целия Балкански регион.

„МТГ Делфин“: Проектът AP1000® е трамплин за българските доставчици към света

Светлин Стоянов, изпълнителен директор на „МТГ Делфин“ АД, на чиято компания наскоро бе възложена първата официална поръчка от Westinghouse по проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, коментира тази ключова възможност:

- Защо е изключително важно българските компании да се включат в проекта AP1000® сега?

- Технологията на AP1000 е съвременна, иновативна и с изключително високо ниво на безопасност. Това прави Westinghouse предпочитан и надежден партньор за изграждането на нови ядрени мощности по целия свят, вкл. в Европа и САЩ. Модулният принцип на конструкцията позволява създаване на устойчиви вериги за доставки не само за местни, но и за международни проекти. Затова сега е моментът българските компании да се включат – участието в локалния проект ще им отвори възможност за дългосрочно позициониране в глобалната мрежа на Westinghouse.

- Как се чувствате от факта, че Вашата компания е един от първите местни партньори на Westinghouse за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, и каква ще бъде Вашата роля?

- Приемаме това като признание за индустриалния ни капацитет и способността ни да бъдем надежден партньор в изработката и доставката на модули за AP1000. В момента работим по внедряване на системата за ядрено качество NQA-1. След изготвяне на първите прототипи ще можем съвместно с Westinghouse да определим обемите и спецификата на бъдещите доставки.

- Какви според Вас ще бъдат ползите от проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ за България?

- В контекста на бързото развитие на изкуствения интелект, дигитализацията и електрификацията, нуждата от надеждни и чисти енергийни източници расте постоянно. България е в отлична позиция с напредналите преговори за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Електроенергията вече се възприема като „новото злато“, а проектът ще гарантира енергийна сигурност, ще стимулира индустриалното развитие и ще подкрепи внедряването на високотехнологични решения с висока добавена стойност. Надявам се, че държавните институции и политическите сили оценяват потенциала на този проект и ще осигурят неговото бързо реализиране.