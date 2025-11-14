Еврото не е лев и не може да се съкращава

Правописни съвети за новата валута и как да намерим на клавиатурата знака
Освен битовите и системните проблеми на банки, магазини и обикновени хора, смяната на валутата от левове в евро от 1 януари ще промени и правописа. Дори и заради това, че еврото не може да се съкрати, както правим при изписването на левовете. А и освен това си има и специален знак на клавиатурата.
В четвъртък БНБ вече пусна инструкции как да се изписва евро във финансовите и счетоводните документи. Като банката препоръчва изписването с международния код EUR.
Законодателите на българския език от БАН пък засега май нямат издаден декрет какво правим с изписването на евро тези, които не сме счетоводители и пишем текстове, които са по-дълги от екселска таблица. Заради това какви са филологическите правила за въвеждането на еврото “24 часа” се допита до езиковеда ерудит проф. Владко Мурдаров, който е ревностен пазител на правописа и правоговора. Ето какво отговори той за изписването на еврото.
Когато записваме парите си, сме приели да използваме съкращението ЛВ. Затова пишем 5 лв., 100 лв. и т.н. И още нещо важно: тъй като това е отделна дума, след изписаната цифра задължително трябва да оставим разстояние, а да не залепяме съкращението към цифрата.
Въпросът е какво да правим с думата ЕВРО и дали трябва да я съкращаваме. Отговорът е, че все още не сме свикнали с нея и заради това трябва просто да изпишем или цялата дума ЕВРО, или да използваме специалния знак - в клавиатурите на компютрите той съществува. Важното е, че след него не се пише точка. Затова ще напишем 5 евро, 100 евро и т.н. или 5 ,100 и т.н. Тук също трябва да запазим разстоянието между цифрата и думата.
Когато използваме израза В ЛЕВОВЕ И ЕВРО, трябва да кажем или да напишем В ЛЕВОВЕ И ЕВРО. Тук грешката, която правим, е, че използваме бройната форма ЛЕВА. Тя обаче може да се появи само след като пред нея има използвано някакво число. В противен случай трябва да останем при формата ЛЕВОВЕ. При ЕВРО такова затруднение няма, тъй като ЕВРО няма множествено число. Тук обаче е важно да помним, че ЕВРО се пише с малка буква, а не започва с главна.
Ето и как да изписвате специалния знак в различните операционни системи:
Windows
В Windows има много начини за изписване на знака за евро. Първо огледайте клавиатурата дали някъде върху нея е изписан този знак. В моята Logitech MX Keys S той например се намира върху бутона за цифрата 5. За да го въведа, трябва просто да натисна бутонa Alt, който е отдясно на бутона за интервал, заедно с цифрата 5, докато съм на латиница.
- Ако при вас този символ е изписан върху друг бутон, просто го натиснете в комбинация с десен Alt. Друг начин за въвеждане е да ползвате цифровата клавиатура, ако имате такава. При включен Num Lock задръжте левия бутон Alt и въведете чрез цифрите отдясно 0128.
- lАко вашата клавиатура няма цифров блок или пък върху нея няма символ за евро, може да въведете символа чрез неговия Unicode знак. За да вмъкнете символа, напишете 20AC, а след това задръжте клавиша Alt и натиснете X.
Android
Android поддържа много различни клавиатури, но повечето работят на един и същ принцип. След въвеждането на еврото, ако регионът на телефона ви е България, би трябвало да ви излиза символът € по подразбиране вместо долара ($).
- Ако все още виждате символа за долар ($), задръжте на него и ще можете да изберете символа.
iOS
И iOS също поддържа различни клавиатури, но голяма част от потребителите ползват клавиатурата по подразбиране. При нея, ако сте избрали регион на телефона в държава от еврозоната (в България това все още не е така, но ако изберете Испания, ще го видите), трябва в страницата със символи да излиза € вместо $.
- Към момента при избран регион България все още се вижда доларът ($), но просто задръжте на него и ще ви излязат няколко символа и изберете евро. При преминаването към еврозоната това трябва да стане по подразбиране (в момента може да пробвате, като си смените региона на Испания например).
macOS
За потребителите с macOS нещата са много прости. Докато стандартният символ за долара ($), който се изписва с Shift+4, трудно може да се промени без задълбочени технически познания, можете да изписвате символа € по следния начин:
- При клавиатура на английски (US,UK) изберете Alt(Option)+Shift+2.
- При клавиатура на български език (БДС, фонетична) изберете Alt(Option)+1.
- Ако сте свикнали да използвате Shift+4, може да отидете в Settings -> Keyboard -> Text Replacements... и да въведете при всяко въвеждане на $ да го заменя с € и така операционната система автоматично ще го подменя, но не навсякъде. Затова е най-лесно да свикнете с комбинациите с клавишите.