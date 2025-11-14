Еврото не е лев и не може да се съкращава

Правописни съвети за новата валута и как да намерим на клавиатурата знака

Освен битовите и системните проблеми на банки, магазини и обикновени хора, смяната на валутата от левове в евро от 1 януари ще промени и правописа. Дори и заради това, че еврото не може да се съкрати, както правим при изписването на левовете. А и освен това си има и специален знак на клавиатурата.

В четвъртък БНБ вече пусна инструкции как да се изписва евро във финансовите и счетоводните документи. Като банката препоръчва изписването с международния код EUR.

Законодателите на българския език от БАН пък засега май нямат издаден декрет какво правим с изписването на евро тези, които не сме счетоводители и пишем текстове, които са по-дълги от екселска таблица. Заради това какви са филологическите правила за въвеждането на еврото “24 часа” се допита до езиковеда ерудит проф. Владко Мурдаров, който е ревностен пазител на правописа и правоговора. Ето какво отговори той за изписването на еврото.

Когато записваме парите си, сме приели да използваме съкращението ЛВ. Затова пишем 5 лв., 100 лв. и т.н. И още нещо важно: тъй като това е отделна дума, след изписаната цифра задължително трябва да оставим разстояние, а да не залепяме съкращението към цифрата.

Въпросът е какво да правим с думата ЕВРО и дали трябва да я съкращаваме. Отговорът е, че все още не сме свикнали с нея и заради това трябва просто да изпишем или цялата дума ЕВРО, или да използваме специалния знак - в клавиатурите на компютрите той съществува. Важното е, че след него не се пише точка. Затова ще напишем 5 евро, 100 евро и т.н. или 5 ,100 и т.н. Тук също трябва да запазим разстоянието между цифрата и думата.

Когато използваме израза В ЛЕВОВЕ И ЕВРО, трябва да кажем или да напишем В ЛЕВОВЕ И ЕВРО. Тук грешката, която правим, е, че използваме бройната форма ЛЕВА. Тя обаче може да се появи само след като пред нея има използвано някакво число. В противен случай трябва да останем при формата ЛЕВОВЕ. При ЕВРО такова затруднение няма, тъй като ЕВРО няма множествено число. Тук обаче е важно да помним, че ЕВРО се пише с малка буква, а не започва с главна.

Ето и как да изписвате специалния знак в различните операционни системи:

Windows

В Windows има много начини за изписване на знака за евро. Първо огледайте клавиатурата дали някъде върху нея е изписан този знак. В моята Logitech MX Keys S той например се намира върху бутона за цифрата 5. За да го въведа, трябва просто да натисна бутонa Alt, който е отдясно на бутона за интервал, заедно с цифрата 5, докато съм на латиница.

Ако при вас този символ е изписан върху друг бутон, просто го натиснете в комбинация с десен Alt. Друг начин за въвеждане е да ползвате цифровата клавиатура, ако имате такава. При включен Num Lock задръжте левия бутон Alt и въведете чрез цифрите отдясно 0128.

lАко вашата клавиатура няма цифров блок или пък върху нея няма символ за евро, може да въведете символа чрез неговия Unicode знак. За да вмъкнете символа, напишете 20AC, а след това задръжте клавиша Alt и натиснете X.

Android

Android поддържа много различни клавиатури, но повечето работят на един и същ принцип. След въвеждането на еврото, ако регионът на телефона ви е България, би трябвало да ви излиза символът € по подразбиране вместо долара ($).

Ако все още виждате символа за долар ($), задръжте на него и ще можете да изберете символа.

iOS

И iOS също поддържа различни клавиатури, но голяма част от потребителите ползват клавиатурата по подразбиране. При нея, ако сте избрали регион на телефона в държава от еврозоната (в България това все още не е така, но ако изберете Испания, ще го видите), трябва в страницата със символи да излиза € вместо $.

Към момента при избран регион България все още се вижда доларът ($), но просто задръжте на него и ще ви излязат няколко символа и изберете евро. При преминаването към еврозоната това трябва да стане по подразбиране (в момента може да пробвате, като си смените региона на Испания например).

macOS

За потребителите с macOS нещата са много прости. Докато стандартният символ за долара ($), който се изписва с Shift+4, трудно може да се промени без задълбочени технически познания, можете да изписвате символа € по следния начин: