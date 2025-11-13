Борисов убеден, че САЩ ни дават отсрочка за "Лукойл" (Обзор)

Големите в бизнеса с призив - не се запасявайте, има достатъчно гориво

Депутатите отхвърлиха ветото на президента за назначаване на особен управител, в понеделник ясно кой ще е той

Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация за “Лукойл”. САЩ са наш партньор, ние сме много надежден партньор. ОФАК ни приветства за това, което направихме.

Тази пълна увереност, че България няма да има проблем с горивата и рафинерията в Бургас няма да спре на 21 ноември, изрази в четвъртък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това е датата, на която трябва да влязат в сила санкциите, наложени от САЩ на “Роснефт” и “Лукойл”.

Борисов добави, че в понеделник ще има решение, за да се успокоят хората

Тогава щял да се избере и особен управител за “Лукойл България”. И уточни, че се чака само решението на парламента за ветото на президента Румен Радев на законовите промени за въпросния управител. В четвъртък депутатите го отхвърлиха и законът ще влезе в сила също от понеделник.

По света активите на “Лукойл” и “Роснефт” ще трябва да се продадат бързо след санкциите на САЩ, заяви Борисов. А той щял да настоява у нас това да стане при пълна прозрачност.

“От година “Лукойл” се продава, има 15 оферти, за които са се произнесли големи кантори в света за цена. Цената е 2-2,5 млрд. евро. Тези пари трябва да се платят, да се сложат в замразена сметка като в Белгия и като се подобрят отношенията между САЩ и Русия,

да видят, че никой не им е национализирал или откраднал рафинериите

- техните инвестиции са абсолютно запазени, един плавен преход да има в такава голяма собственост като в Бургас”, даде обяснение на процеса Борисов.

И допълни, че не очаква Русия да заведе дело, защото не идва от нас желанието да се прави каквото и да е било с “Лукойл”. САЩ сложиха в санкционния режим и дадоха 30 дена на всички държави да се разделят с двете руски компании или ще получат санкции самите държави. Ние действаме по принуда, дори да възникнат дела, има направени оценки”, добави бившият премиер.

А при дебатите по ветата на президента Надежда Йорданова от ПП-ДБ посочи, че най-доброто решение е “Лукойл” да премине в ръцете на международен инвеститор с добра репутация, но за съжаление законодателното предложение на управляващите не гарантира това.

Станислав Анастасов от “ДПС-Ново начало” защити промените, като обяви, че сделките за смяна на собствеността няма да бъдат тайни, защото ще бъдат одобрявани от правителството и ДАНС.

И докато политиците си разменяха реплики за бъдещето на “Лукойл”, от петролната и газова асоциация, в която членуват големите компании в бранша, излязоха с призив хората да не се запасяват с горива. Имало достатъчно количества, а и

не се очаква рафинерията да спре работа

Повишаването на цените в последните седмици с 4 до 8 ст. от бранша оценяват като следствие на случващото се на международните пазари и с цената на петрола.

От “Лукойл” пък официално заявиха, че техните бензиностанции няма да затворят на 21 ноември, каквито информации се появили в някои сайтове.

Няма никакви основания за прекратяване на дейността, бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво, а твърденията за спиране са неверни, спекулативни и подвеждащи, посочиха от компанията.