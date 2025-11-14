В 7 от 9 месеца през 2025-а държавната заплата по-голяма от частната (Графика)

През деветте месеца на 2025 г., за които има данни, само в два от месеците - февруари и март, средното трудово възнаграждение в публичния сектор в България е било по-ниско от частния. Това показват данните на НСИ за трудовия пазар през третото тримесечие, публикувани в четвъртък. През останалото време хората на държавна заплата - чиновниците, както и лекари, учители, полицаи, са с нетни заплати, по-високи от всички останали работещи, показват данните.

В крайна сметка тази година между януари и септември заплатите в публичния сектор са се увеличили с 9,25%, а в частния - с 6,47% (виж инфографиката).

От средната заплата в публичния сектор зависи и депутатското възнаграждение. То се увеличава с процента, с който държавните заплати са нараснали между последния месец от тримесечието, за което излизат данни, и последния месец от предходното тримесечие. В случая разликата е едва 0,87% (виж инфографиката), следователно това ще бъде и увеличението на заплатите на народните представители, министрите, премиера, председателя на Народното събрание и президента.

През последното тримесечие на годината обаче винаги се получава много по-голямо нарастване на средната заплата в публичния сектор, тъй като в държавната администрация и в бюджетните учреждения тогава се раздават бонуси, които вдигат средното заплащане понякога много чувствително. Така депутатите ще бъдат компенсирани в началото на идната година.

В момента основната депутатска заплата е към 8 хиляди лева, към които има редица добавки - за стаж, за участия в постоянни и временни комисии, представителни пари, за научно звание и т.н. Председателката на парламента Рая Назарян се разписва срещу около 16 хиляди месечно, а президентът Румен Радев - срещу близо 20 хиляди лева.

Средната заплата в държавата през третото тримесечие е намаляла с 0,9% в сравнение с предходното тримесечие, а на годишна база се е свило до 125 ръст.