ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Садистите Габриела и Красимир с нова версия, били ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21712999 www.24chasa.bg

Инфлацията в Черна гора през октомври е 4,8%

1296
Националното знаме на Черна гора Снимка: Уикипедия

Цените на стоките и услугите за лично потребление, измерени чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), в Черна гора през октомври са били средно с 4,8% по-високи на годишна база, предаде за БТА черногорската агенция МИНА, позовавайки се на данните на статистическия институт Монстат.

„На месечна база инфлацията е повлияна предимно от повишените цени на услугите за настаняване, плодовете, млякото, сиренето и яйцата, както и на пътническия въздушен транспорт“, се казва в прессъобщение на Монстат.

В периода януари – октомври потребителските цени са били средно с 3,9% по-високи спрямо същия период на миналата година.

Месечно увеличение на цените е регистрирано в категориите: облекла и обувки, жилища, вода, електроенергия и други горива.

През октомври са спаднали цените в категориите – ресторанти и хотели, храни и безалкохолни напитки, отдих и култура, други продукти и услуги, обзавеждане и текуща поддръжка на дома, транспорт, алкохолни напитки и тютюневи изделия и комуникации.

Цените на другите стоки и услуги не са се променили съществено.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

Националното знаме на Черна гора

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)