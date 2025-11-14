Цените на петрола скочиха с 2 на сто след украинска атака на руско петролно депо в Новоросийск

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Цените на петрола скочиха с около 2 на сто в днешната последна за седмицата търговия в Азия. Опасенията за доставките се засилиха, след като украински дрон атакува петролно депо в руското черноморско пристанище Новоросийск, което е основен център за износ на суровината, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на суровия петрол тип Brent поскъпнаха с 1,24 долара или 1,97 на сто до 64,25 долара за барел към 05:15 часа българско време.

Американският суров петрол West Texas Intermediate се търгуваше на цена 59,94 долара за барел, което е повишение с 1,25 долара или 1,13 на сто.

Украинската атака тази сутрин нанесе щети на кораб в пристанището на Новоросийск, ранявайки трима членове на екипажа, и засегна жилищни сгради и нефтохранилище, съобщиха руски официални лица.

„Украинските атаки с дронове срещу пристанището в Новоросийск предизвикаха нови опасения за прекъсване на доставките на петрол, тъй като пристанището е вторият по големина център за износ на петрол в Русия и се случва след продължителна атака в Туапсе преди по-малко от две седмици“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в „Спарта комодитис“ (Sparta Commodities).

„Размерът на щетите все още не е известен, но ако тенденцията на ескалация продължи, ще последва ограничаване на доставките както на суров петрол, така и на продукти, изнасяни от Русия“, добави той.

От началото на седмицата цената на Brent отбеляза ръст от 0,94 на сто, а WTI - с 0,28 на сто.

Междувременно американската Администрация за енергийна информация (EIA) съобщи за по-голямо от очакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ през миналата седмица, докато запасите от бензин и дестилати са спаднали.

Запасите от суров петрол са се увеличили с 6,4 милиона барела до 427,6 милиона барела през седмицата, приключила на 7 ноември, съобщи агенцията.