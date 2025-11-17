ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Агрион" купува земеделска земя на най-добрата цена. Остават седмици за изгодна продажба

Охлаждащият се пазар и предстоящото евро правят всяко забавяне по-рисково

До края на годината Агрион" купува земеделска земя на най-добрите цени. Собствениците все още имат възможност да продадат имотите си при сегашните благоприятни условия, които след този срок може да бъдат променени.

„Наблюдаваме засилен интерес в последните седмици, което е логично. Собствениците разбират, че времето за изгодна реализация е ограничено", коментират от компанията.

Пазарът на земеделска земя продължава да се охлажда. Цените в много региони вече са под нивата отпреди две години. Предстоящото въвеждане на еврото в началото на  2026 г. създава несигурност, която допълнително притеснява потенциалните инвеститори.

„Колкото повече се забавя решението за продажба, толкова по-ограничени стават възможностите. След края на декември условията ще бъдат преразгледани съобразно пазарната ситуация", предупреждават от Агрион".

Компанията предлага безплатна оценка на имотите, пълна юридическа консултация и поемане на целия процес от събирането на документите до изповядването на сделката. Агрион" купува цели имоти и идеални части във всички региони на страната, независимо от размера на имота или броя съсобственици.

За тези, които обмислят продажба, времето за действие е сега. След края на тази година условията може да се променят значително, а пазарът да стане още по-непредвидим.

Заявката за продажба на земеделски имот може да се направи онлайн чрез www.agrion.bg или на телефон 0800 111 66.

 

