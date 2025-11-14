"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Девет касови центъра улесняват обслужването и подготовката за въвеждането на еврото

Банка ДСК удължава до края на 2025 г. срока на промоционалните условия за внасяне на кеш в лева без такса по сметка – както на каса, така и чрез банкомати с депозитна функция.

До края на годината на разположение на клиентите са девет специализирани касови центъра в страната, където граждани и фирми могат да внасят по сметка, да обменят и да теглят пари.

В тези центрове клиентите имат възможност и за внасяне без такса на сортирани по номинал монети.

Касовите центрове работят с удължено работно време – от 9:30 до 18:30 ч., от понеделник до петък.

Адреси на касовите центрове на Банка ДСК:

София: ж.к. Разсадника, бл. 129–130

ж.к. Разсадника, бл. 129–130 София: бул. „Александър Стамболийски“ 73

бул. „Александър Стамболийски“ 73 Пловдив: ул. „Христо Г. Данов“ 6

ул. „Христо Г. Данов“ 6 Варна: бул. „Владислав Варненчик“ 92

бул. „Владислав Варненчик“ 92 Бургас: ж.к. „Братя Миладинови“ 38

ж.к. „Братя Миладинови“ 38 Стара Загора: бул. „Цар Симеон Велики“ 2

бул. „Цар Симеон Велики“ 2 Велико Търново: ул. „Мармарлийска“ 37

ул. „Мармарлийска“ 37 Русе: ул. „Добри Немиров“ 7

ул. „Добри Немиров“ 7 Плевен: бул. „Васил Левски“ 152

Банка ДСК запазва и промоционалните условия за трите основни банкови плана. Новите и настоящите клиенти, които преминат към план „За заплата“ или план „За пенсия“, няма да имат месечна такса до 30 юни 2026 г., считано от датата на откриване на плана.

Клиентите, които открият или преминат към „Премиум“ план, няма да заплащат месечна такса през първите два месеца.

Промоционалните условия са достъпни във всички офиси на банката, включително специализираните Премиум зони и центрове, както и чрез мобилното банкиране DSK Mobile и Контактния център.

С удължаването на промоционалните условия, Банка ДСК продължава да подкрепя своите клиенти към улеснен прехода към въвеждането на еврото в България.