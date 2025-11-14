Цените на британските облигации рязко спаднаха

Цената на британските държавни облигации рязко намаля при отварянето на пазара днес, след като в. „Файненшъл таймс" съобщи, че Лондон вече не планира да повиши данъка върху доходите в бюджета за догодина, който ще бъде представен на 26 ноември, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Доходността по дългосрочните държавни облигации на Обединеното кралство се повиши с около 12 базисни пункта в ранната търговия. Британските държавни ценни книжа са напът да регистрират най-лошия си ден от 2 юли, когато изказване на финансовия министър Рейчъл Рийвс в парламента предизвика опасения сред инвеститорите.

Доходността по 20-годишните държавни облигации, която се влияе от новините за бюджетните перспективи, беше 5,225 на сто към 10:09 часа българско време, което е ръст с 12 базисни пункта.

Информацията на в. "Файненшъл таймс" изненада инвеститорите, защото Рейчъл Рийвс заяви в понеделник, че правителството може да спази обещанието си да не вдига данъците за работещите хора, само като предприеме вредни мерки като драстични съкращения на инвестициите.

Коментарите бяха интерпретирани като ясен знак, че тя ще повиши основните ставки на данъка върху доходите в бюджета, зa да приложи плана си за постигане на фискалните цели, ключов въпрос за инвеститорите в облигации.