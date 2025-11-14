Желязков: Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура (Видео)

Рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта е след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.

Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на Лукойл. Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата.

Междувременно днес в "Държавен вестник" бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Той е свързан с американските санкции върху активите на руската компания "Лукойл", която има активи и у нас. Предвидено е да бъдат разширени правомощията на особения управител, който правителството ще назначи в рафинерията в Бургас. Избраният ще я управлява. Лидерът на ГЕРБ коментира в кулоарите на парламента, че той не е бил министър преди това.

По-рано днес вицепремиерът Томислав Дончев заяви в парламента, че криза с горивата няма да има, а правителството има изготвен план за действие. Дали този план ще бъде успешен, ще покажат резултатите, категоричен бе той.

На 7 ноември, след становището на Министерството на финансите на САЩ, че компанията Gunvor Group е „марионетка на Русия", народните представители приеха на първо и второ четене да разширят правомощията на така наречения особен управител, който да поеме ръководството над рафинерията в Бургас. Така целият контрол ще бъде в ръцете на държавата и всички решения ще се взимат след одобрението на Министерския съвет. Те няма да подлежат на спиране и съдебен контрол.

След това президентът Румен Радев наложи вето. Мотивите на държавния глава бяха, че промените в закона водят до подкопаване на правовия ред в страната, противоречат на основни европейски правни норми и пораждат висок риск за публичните финанси. Той осъди отмяната на административния и съдебния контрол върху актовете на длъжностните лица и върху договорите, сключвани от особения управител, като според него това "накърнява по недопустим начин конституционното право на защита". А Енергийната комисия в Народното събрание преодоля ветото с 12 гласа "за" и 3 "против".