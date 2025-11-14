Евростат: Излишъкът при търговията със стоки на ЕС и еврозоната расте през септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Търговският излишък на ЕС при търговията със стоки с останалия свят през септември нараства до 16,3 милиарда евро, показват най-новите данни на Евростат, представени днес от статистическата агенция.

През септември 2024 г. търговският баланс на Евросъюза бе на излишък от 9,5 милиарда евро, а през август т.г. – на дефицит от 4,5 милиарда евро.

Износът на стоки от ЕС към трети страни през септември достига 228,2 милиарда евро, което е ръст с 6,9 на сто спрямо същия месец на предходната година (213,6 млрд. евро). В същото време вносът нараства по-умерено – с 3,8 на сто до 211,9 милиарда евро (204,1 млрд. евро през септември 2024 година).

Връщането към излишък на салдото по международната търговия на ЕС отразява основно увеличаване на излишъка при търговия с химикали - от 15,4 милиарда евро през август до 26,9 милиарда евро през септември.

Излишъкът при търговията с машини и превозни средства обаче намалява от 16,4 на 13,8 милиарда евро, пише БТА.

За периода януари–септември 2025 г. ЕС отчита търговски излишък от 104,3 милиарда евро спрямо 113 милиарда евро за същия период на 2024 г.

Износът се увеличава с 3 на сто до 1,986 трилиона евро, докато вносът - с 3,6 на сто до 1,882 трилиона евро. Търговията между страните от ЕС достига 3,083 трилиона евро, или с 2,1 на сто повече, отколкото през първите девет месеца на 2024 година.

Еврозона

Търговският излишък на еврозоната при търговията със стоки също се увеличава – от 12,9 милиарда евро през септември миналата година до 19,4 милиарда евро през същия месец на настоящата година.

През август 2025 г. излишъкът на валутното обединение бе едва 1,9 милиарда евро.

През септември износът на стоки от еврозоната достига 256,6 милиарда евро, а вносът - 237,1 милиарда евро. Това съответства съответно на ръст със 7,7 и 5,3 на сто.

Химикалите отново имат ключов принос за увеличаването на търговския излишък. Износът им е надминал вноса с 29,1 милиарда евро през септември тази година. Година по-рано излишък на ЕС при търговията с химикали бе 22,3 милиарда евро.

За периода януари–септември 2025 г. еврозоната отчита излишък от 128,7 милиарда евро, докато през същия период на миналата година бе 134,3 милиарда евро.

Износът се увеличава до 2,204 трилиона евро (+3,1 на сто), а вносът - до 2,075 трилиона евро (+3,6 на сто). Търговията в рамките на еврозоната достига 1,962 трилиона евро, което е годишен ръст с 1,7 на сто.