ЕК одобри сделка за 12 млрд. евро между германски производител на химикали и ОАЕ

Европейската комисия одобри днес придобиването на германския производител на химикали „Ковестро" (Covestro) от страна на държавната корпорация на Обединените арабски емирства (ОАЕ) „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" (Abu Dhabi National Oil Company - ADNOC), предаде Франс прес.

В края на юли Европейската комисия започна разследване на сделката на стойност приблизително 12 милиарда евро заради опасения, че чуждестранните субсидии (от Обединените арабски емирства - ОАЕ) могат да нарушат свободната конкуренция на пазара на ЕС.

„Внимателно оценихме чуждестранните субсидии, свързани с тази сделка", заяви Тереса ​​Рибера, еврокомисар за конкуренцията и за заместник-председател на ЕК.

За да се избегнат „потенциалните отрицателни ефекти" от придобиването, държавната енергийна компания на Абу Даби се е ангажирала да споделя определени патенти на „Ковестро" с други участници на пазара, подчерта ЕК, след като Брюксел обвърза своето одобрение с пълното спазване на тези поети ангажименти.

Предложението за придобиване, направено от държавната енергийна компания на Абу Даби през октомври 2024 г., оцени германската компания на близо 12 милиарда евро, или 62 евро на акция.

Държавната енергийна компания на Абу Даби е водещата петролна компания на ОАЕ и един от най-големите износители на суров петрол в световен мащаб.

Главният изпълнителен директор на „Абу Даби нешънъл ойл къмпъни" - Султан Ал Джабер заема поста министър на индустриите и високите технологии на ОАЕ и бе ръководител на конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (КОП28), която се проведе в Дубай през декември 2023 г., припомня АФП, цитирана от БТА.

След одобрението на сделката държавната петролна корпорация на Абу Даби придобива една от ключовите компании в германския химически сектор - индустрия, в която оперират и гиганти като БАСФ (BASF) и „Байер" (Bayer) и която преживява продължителна криза заради повишени разходи за енергия и отслабено търсене.

„Ковестро", която е бившо подразделение на индустриалния конгломерат „Байер" със седалище в Леверкузен, е една от водещите компании на германската химическа индустрия с опит в области като рециклиране на химикали и повторна употреба на въглероден диоксид.