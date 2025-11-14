Румен Спецов сменя НАП с “Лукойл”, за да намери със САЩ и Русия купувач на рафинерията (Обзор)

Първо Великобритания даде на България дерогация от 6 месеца на санкциите, а късно в петък и от Щатите направиха същото

Румен Спецов ще е особен управител на бизнеса на “Лукойл” в България. Това стана ясно след свикания в петък от премиера Росен Желязков Съвет по сигурността. Името на шефа на НАП бе предложено от министъра на икономиката Петър Дилов и гласувано по-късно от Министерския съвет. Спецов се назначава за особен управител, тъй като това бе едно от условията България да получи отсрочка за санкциите на САЩ към “Лукойл” и “Роснефт”, които трябваше да влязат в сила на 21 ноември.

Считам, че предложената кандидатура ще гарантира ефективен и законен контрол върху активите на “Лукойл”.

Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - НАП.

Управлявал я е при различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Неутрален е, каза още Дилов. И допълни, че Спецов отговаря на всички изисквания.

Лидерът на ПП Асен Василев обаче не се съгласи с това. Румен Спецов бе назначен, за да събира данъци, а не да управлява рафинерия. Има изисквания в закона от 2023 г., че особеният управител трябва да има 5 г. опит в петролната индустрия. Не мисля, че г-н Спецов ги има. Според мен това е някаква доста лоша шега на правителството, а не реална кандидатура, коментира Василев.

Министърът на енергетиката Жечо Станков пък коментира, че правителството е предприело всички възможни действия, за да няма проблеми с доставките на горива. И допълни, че правителството е в постоянен диалог със САЩ и Великобритания.

Последният разговор с американските ни партньори се проведе в четвъртък,

уточни правосъдният министър Георги Георгиев. И обясни, че е имало положително становище за назначаването на особения управител. Това са действия, които са подобни на тези в Германия. Още повече че получихме предупреждение за спиране на плащанията от някои български банки, както и всички картови трансакции с обекти на санкционираните лица, не от 21 ноември, а по-рано, в рамките на идната седмица. Това налага бързи и спешни мерки. Затова и правителството има право в рамките на новите правомощия, които дава особеният представител, да действа, допълни Георгиев.

Преди заседанието на Съвета по сигурността лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви в парламента, че в петък България ще получи дерогация за санкциите. Тя ще е такава, каквато е в Германия - за 6 месеца, за да свършим спокойно всичко. Но трябва да изчакаме, има 7 часа разлика със САЩ, посочи Борисов. Той допълни, че има фондове, управляващи трилиони долари, които говорят за покупка на целия бизнеса на “Лукойл” в чужбина.

В петък следобед дойде и първият сигнал, че България ще получи отлагане на санкциите - Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса до 14 февруари да продължи да работи с “Лукойл България, “Лукойл Нефтохим Бургас” и техни дъщерни компании.

Лицензът, издаден от британската Служба за прилагане на финансови санкции, може да се удължава и позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори. През октомври Великобритания издаде същия специален лиценз и за дъщерни дружества на “Роснефт”, които са под германски държавен контрол.

Късно в петък вечерта такъв лиценз бе издаден и от САЩ, с което на практика се

удължи работата на рафинерията в Бургас и на бензиностанциите на “Лукойл” до 29 април 2026 г.

у нас. В противен случай те трябваше да спрат на 21 ноември.

Гласуваните от парламента преди седмица нови правомощия на особения управител му дават право не само да ръководи оперативно бизнеса на “Лукойл” в България, но и да се разпорежда с активи на компанията, включително и да ги продава.

Това означава, че с отлагането на санкциите в следващите няколко месеца Румен Спецов трябва да се заеме със задачата да намери купувач на бизнеса на руската компания в България. Това обаче ще стане съвместно със САЩ и Русия, които също трябва да одобрят бъдещия собственик. Според гласуваните законови промени парите от продажбата ще се пазят в специална сметка, открита в ББР.

В четвъртък Бойко Борисов обясни, че това е по модел на Белгия и като се подобрят отношенията между САЩ и Русия, да е ясно, че никой не е национализирал или откраднал рафинерията, а инвестициите на “Лукойл” са запазени. Борисов допълни, че не очаква Русия да заведе дело, защото не идва от нас желанието да се прави каквото и да е било с “Лукойл”, а се

действа по принуда заради санкциите на САЩ

Пак в четвъртък турското издание Patronlar Dunyas съобщи, че “Дженгиз холдинг” и азербайджанската държавна компания “Сокар” не се отказват от плановете си да купят бизнеса на “Лукойл” в България.

Двете компании са били на финален етап на сделката, но на 23 октомври САЩ наложиха санкциите и това е спряло преговорите.

Собственикът на “Дженгиз” Мехмет Дженгиз е цитиран, че компанията проучва какви действия може да бъдат предприети. “Става въпрос за инвестиции от около 2,5 млрд. долара. Очакваме процесът да приключи в рамките на два-три месеца”, посочва още Дженгиз.

Експерт с твърда ръка ще доказва, че "Лукойл" като данъците не е поле за политически експерименти

Спецов не е типичният чиновник, а технократ, който реформира без шум данъчната администрация

РУМЕН СПЕЦОВ

В спорта има методики, известни като Heavy Duty и FST-7, характерни с висока интензивност на работа и професионален подход.

Heavy Duty може да се преведе на български като тежка служба, но и като твърд стил на управление.

Което и от тези значения да се вземе, доста точно пасва на Румен Спецов заради стила му на работа като висш държавен служител, експерт по приходи, бивш и настоящ директор на НАП, а назад във времето и професионален спортист.

Сега той се изправя пред ново предизвикателство на един от най-важните, не особен ясен за външния свят пост - особен управител на “Лукойл България”.

Спецов има висше образование в икономическата и финансовата сфера. Завършва Стопанската академия “Димитър А. Ценов” в Свищов, специализирайки икономика и търговия, както и вътрешен финансов контрол. Освен това получава магистърска степен от Академията на МВР, където учи защита на националната сигурност.

Професионалният му път в приходната администрация започва сравнително рано - от 2001 до 2006 г. работи в териториалната дирекция на НАП в Добрич, а от 2009 до 2015 г. е част от централното управление на агенцията. След това напуска НАП, за да се завърне на върха на агенцията 6 години по-късно - на 14 май 2021 г. Спецов е назначен за изпълнителен директор. Това предизвиква обществен интерес не само заради дългогодишния му опит, но и заради нетипичното съчетание - човек с кариера в данъчната администрация, но и активно ангажиран със спорт.

Дори последното сякаш е по-интересно за медиите, а не фактът, че “Продължаваме промяната” и Асен Василев качват човек от данъчната администрация на върха ѝ.

Когато правителството на Кирил Петков пада, едно от първите решения, взето от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Радев на 2 август 2022 г., е да отстрани Спецов.

Мотивът е, че имало разнопосочни данни за данъчните приходи. Тогава шефът на НАП вижда в освобождаването си политически причини. Въпреки че Спецов никога не е бил част от партията “Продължаваме промяната”. И фактът, че се връща начело на НАП година по-късно, когато е съставена т.нар. сглобка между ГЕРБ и ПП-ДБ с премиер Николай Денков, и остана и при тройната коалиция сега между ГЕРБ, БСП и ИТН, потвърждава, че и три партии извън ПП разчитат на него като експерт по приходите.

Колегите му го описват с три думи: дисциплина, упоритост, труд. Определено не е типичен чиновник, а технократ, който без шум и сътресения реформира данъчната администрация. Доказва го и работата му в НАП през последната година. Постави на фокус три ключови теми: дигитализацията на контрола, борбата с ДДС измамите и подобряване на събираемостта в икономически трудни условия.

Приходната агенция увеличи проверките в няколко традиционно рискови области – горива, търговия на едро със зърно, туристически услуги и онлайн търговия. Усиленият контрол се базираше на внедрени през предишния му мандат аналитични модели, които профилират рискови фирми по поведение.

Агенцията засили наблюдението върху електронната търговия, което доведе до повече регистрирани фирми по ДДС и ръст на декларираните обороти.

Спецов настоя за внедряване на нови системи за обмен на данни между НАП, Агенция “Митници”, НОИ и МВР, което съкрати сроковете за проверки и ревизии.

По-добрата оперативност доведе до по-бързо издаване на актове и по-малко висящи производства. НАП задълбочи и проекта за електронно досие на всяка фирма – с пълната ѝ история на плащания, ревизии, регистрационни промени.

Сега остава да разберем дали тази воля, дисциплина и твърдост ще бъдат пренесени и при управлението на активите на “Лукойл” в България. В едно от редките си интервюта Румен Спецов заяви, че НАП не може да бъде поле за политически експерименти. Дано това да важи и за “Лукойл”.

