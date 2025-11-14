ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карди Би стана майка за четвърти път

Годишната инфлация в Русия се забави до 7,71% през октомври

1812
Москва СНИМКА: Пиксабей

Годишната инфлация в Русия през октомври е 7,71 процента, което представлява леко забавяне спрямо 7,98 процента през септември 2025 г., показват данните на Федералната служба за държавна статистика (Росстат), цитирани от ТАСС.

На месечна база потребителските цени са се повишили с 0,5 на сто, сочи официалният доклад.

По данни на Росстат цените на хранителните продукти през октомври са се увеличили с 1,05 на сто спрямо предходния месец и с 9,25 на сто на годишна база.

Нехранителните стоки са поскъпнали с 0,67 на сто месечно и с 3,83 на сто годишно, докато цените на услугите са намалели с 0,42 на сто спрямо септември, но са нараснали с 10,39 на сто спрямо октомври 2024 г.

Според икономисти основен принос за инфлационния натиск оказват високите разходи за транспорт, жилищно-комунални услуги и хранителни продукти, както и слабата рубла, която продължава да влияе върху цените на вносните стоки, информира БТА.

Руската централна банка поддържа основния си лихвен процент на ниво от 18 на сто, като запазва твърда политика в опит да овладее ценовия натиск.

