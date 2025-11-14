Швейцария: Ще инвестираме 200 млрд. долара в САЩ до 2028 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Швейцарски компании ще инвестират 200 милиарда долара в САЩ до края на 2028 г. като част от новото търговско споразумение между Берн и Вашингтон, обяви днес швейцарското правителство, цитирано от Ройтерс и БТА.

Сделката включва ангажименти за насърчаване на професионалното образование, улесняване на високотехнологичните инвестиции и намаляване на вносните мита върху редица американски продукти – от индустриални стоки и риба до „нечувствителни" селскостопански продукти.

Според споразумението Швейцария ще предостави безмитни тарифни квоти за избрани американски стоки – 500 тона говеждо месо, 1000 тона бизонско и 1500 тона птиче месо.

Голяма част от инвестициите ще дойдат от фармацевтичния сектор и високотехнологичните медицински технологии, заяви Хелене Будлигер-Артиеда, ръководител на Държавния секретариат по икономическите въпроси (SECO). Конкретни данни не бяха оповестени, но Будлигер-Артиеда подчерта, че високотехнологичните медицински технологии ще играят ключова роля в бъдещите планове за инвестиции, договорени в търговското споразумение.

Съгласно договора митата върху швейцарския износ към САЩ ще бъдат намалени от 39 на сто на 15 на сто, което, по думите на министъра на икономиката Ги Пармелин, ще осигури на швейцарските компании „равнопоставен достъп до американския пазар, сравним с този на Европейския съюз".

Американският търговски представител Джеймисън Гриър потвърди пред Си Ен Би Си, че споразумението „по същество е финализирано" и подчерта, че то предвижда прехвърляне на част от швейцарското производство в САЩ, включително във фармацевтичния сектор, рафинирането на злато и железопътното оборудване.

Реакции на индустрията

Швейцарските индустриални организации приветстваха сделката като облекчение за износителите, подложени през последните месеци на тежки мита. „За първи път имаме същите условия като нашите европейски конкуренти", каза Никола Тетаманти, президент на асоциацията „Суисмеканик" (Swissmechanic), представляваща малки и средни производители.

„Това е голямо понижаване на митата, но допълнителните икономически тежести и рискове за Швейцария остават", коментира Ханс Герсбах, директор на Центъра за икономически изследвания към Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих (ETH Zurich).

Швейцарските сектори на машиностроенето, прецизните инструменти, часовникарството и хранително-вкусовата промишленост, които изнасят за САЩ, ще получат най-голямо облекчение, каза Герсбах.

Центърът за икономически изследвания прогнозира икономически ръст на Швейцария от 0,9 на сто през 2026 г., но след постигнатата сделка растежът би надхвърлил 1 на сто, добави той.

Понижението на ставките премахва основните рискове през икономиката на страната и представлява очевидно положително развитие за швейцарските индустрии и за цялостните перспективи за растеж, заяви Надя Гарби, икономист в швейцарската банка „Пиктет" (Pictet).

„При предишния тарифен режим Швейцария претърпя значителна загуба на конкурентоспособност - не само заради силата на швейцарския франк, но и защото съседните европейски икономики бяха обект на тарифи само от около 15 на сто", допълни тя.

Според данни на Асоциацията на технологичната промишленост „Суисмем" (Swissmem), през третото тримесечие швейцарският износ за САЩ е спаднал с 14 на сто, а износът на машини – с 43 на сто.

„Тези мита от 39 на сто бяха неоправдани и внесоха огромна несигурност в сектора. Новата ставка е значително по-справедлива", коментира Ив Бугман, президент на Федерацията на швейцарската часовникарска индустрия, цитиран от Франс прес.

Търговско-промишлените камари на кантоните Во и Женева също приветстваха споразумението. „Три месеца на прекомерно високи мита поставиха редица малки предприятия в критично положение", заяви Филип Миотон, заместник-директор на Търговско-промишлената камара на кантон Во.

Генералният директор на търговската камара на Женева Венсан Сюбиля смята, че новото мито от 15 на сто „все още е твърде високо" въпреки шока от предишното ниво от 39 на сто, което той определи като „предателство".