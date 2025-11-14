САЩ дадоха отсрочка на България за санкциите срещу "Лукойл" до 29 април с възможност за удължаване

Министерството на финансите на САЩ съобщи на своя уебсайт, че е издало лиценз, който отваря пътя към преговори за евентуална продажба на чуждестранните активи на „Лукойл".

„Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите издава общ лиценз № 124B, свързан с Русия – „Разрешаване на услуги в петролния сектор и други трансакции, свързани с проектите Каспийски тръбопроводен консорциум, Тенгизшевройл и Карачаганак"; общ лиценз № 128A, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл" извън Русия"; общ лиценз № 130, свързан с Русия – „Разрешаване на трансакции, свързани с определени дружества на „Лукойл" в България"; и общ лиценз № 131, свързан с Русия – „Разрешаване на определени трансакции за водене на преговори и сключване на условни договори за продажбата на „Лукойл Интернешънъл" (Lukoil International GmbH) и свързани дейности по поддръжка", се казва в съобщението.

По-рано днес Великобритания издаде специален лиценз, който позволява на бизнеса да продължи да работи с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България" ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, както и с техните дъщерни компании, до 29 април 2026 г. (Вижте разрешението на OFAC)

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл" и „Роснефт", заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ.

Новината коментира и министърът на правосъдието Георги Георгиев във фейсбук профила си. Ето какво пише той:

Групата "Лукойл" в България получиха току-що разрешително за продължаване на дейността от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Това е резултат от активното сътрудничество между българското правителство и американските власти и интензивният диалог, който имахме в последните няколко седмици, за което сме благодарни. Приетите реформи за гарантиране на управлението на паричните потоци на групата компании с разширяване на правомощията на особения търговски управител от народното събрание бяха важни за този процес.

Актът на американското правителство позволява на дружествата да продължат дейността си, а всички физически и юридически лица в България могат да извршват търговски операции и сделки операции с „Лукойл Нефтохим Бургас" АД и „Лукойл България" ЕАД, Лукойл Авиейшън България ЕООД, Лукойл България Бункер ЕООД и техните дъщерни дружества, включително и плащания по действащи и нови договори.

По този начин се осигурява както стабилността на доставките на петрол, така и на цените за българските граждани и българският бизнес, което е нашата основна цел.

Даденият срок е със стандартната за процедурата продължителност - от 14 ноември 2025 г. до 29 април 2026 г., с възможност за удължаване.

Коментар дойде и от лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано прогнозира, че днес ще получим дерогация от САЩ.

"Било каквото било - вече ще бъде, както беше!

Сутринта ви казах как! Благодаря и поздравления за целия екип на Министерския съвет, с който изработихме тези решения! Благодаря и за подкрепата на партиите от НС - ГЕРБ - СДС, ДПС - Ново начало, БСП - Обединена левица, ИТН!", написа той във фейсбук.