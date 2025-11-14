ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руската икономика нараснала с 0,6% през третото тримесечие

Кремъл Снимка: Pixabay

Брутният вътрешен продукт на Русия е нараснал с 0,6 на сто през третото тримесечие на 2025 година спрямо същия период на миналата година, твърдят предварителните данни на Федералната статистическа служба Росстат. По-рано ведомството оцени растежа на икономиката за първото полугодие на ниво от 1,2 на сто, припомня ТАСС.

Изчисленията са направени по производствения метод, като са използвани отраслови показатели, отчитащи умерено увеличение на производството в няколко ключови сектора, съобщи БТА.

Най-силно положително влияние върху растежа на БВП са оказали оборотите в общественото хранене, които са нараснали с 8,9 на сто, селското стопанство – с 3,6 на сто, търговията на дребно – с 2,1 на сто, преработващата промишленост – с 1,4 на сто и строителството – с 1,2 на сто.

Спад е отчетен във водоснабдяването, водоотвеждането, управлението на отпадъци и дейностите по ликвидиране на замърсявания, където намалението е с 4 на сто. Понижение се наблюдава и при пътническите превози – с 2,9 на сто, при търговията на едро – с 2,8 на сто и при товарния транспорт – с 1,8 на сто.

Росстат уточнява, че оценката е предварителна и подлежи на ревизия при публикуването на окончателните данни през следващите месеци. По-рано днес статистическата агенция изнесе и други данни, според които годишната инфлация в страната през октомври е 7,71 процента - леко забавяне спрямо 7,98 процента през септември 2025 г.

