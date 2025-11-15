ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Световни агенции следят развитието на казуса „Лукойл“

Бургаската рафинерия на “Лукойл”. Снимка: Архив

Световните агенции "Асошиейтед Прес" (АП) и "Ройтерс" отразяват активно през последните дни казуса със санкциите на Великобритания и САЩ срещу руската петролна компания „Лукойл" и цитираха новини на Българската телеграфна агенция, свързани с дъщерните ѝ дружества и нефтената рафинерия в България.

Асошиейтед Прес съобщи вчера новината за тримесечно отлагане на санкциите на Великобритания за местните дъщерни дружества на „Лукойл“ у нас.

Новият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари 2026 г. В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, като мотивираха решението си с ролята им във финансирането на войната на Русия срещу Украйна. Малко по-късно подобни санкции въведоха и САЩ. 

"Ройтерс" цитира в четвъртък материал  за отхвърлянето от страна на Народното събрание на ветото на президента Румен Радев върху законодателни промени, които се отнасят до назначаването на особен търговски управител на активите на „Лукойл" в България. Агенцията се позова на резултата от гласуването - 128 гласа „за“ срещу 59 „против“. 

 

