Глобалните стокови пазари сравнително спокойни през изминалата седмица

Глобалните стокови пазари запазиха спокойна динамика през изминалата седмица, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ), съобщи БТА.

Фючърсните цени на пшеницата с доставка през декември се движат в диапазона 193 – 197 долара за тон в САЩ и около 220 долара за тон в Европа. Пазарът остава презадоволен, но раздвижване донесе възобновяването на китайските поръчки от САЩ след срещата на лидерите на двете страни в Южна Корея. Междувременно Египет закупи 500 000 тона пшеница от Черноморския регион, което изостри конкуренцията в района, при цени между 200 и 250 долара за тон.

Фючърсите на царевицата на борсата в Чикаго показаха колебания в диапазона 168 – 174 долара за тон, като опасенията за по-ниска реколта в САЩ изтласкаха цените нагоре в края на седмицата. На европейската борса „Юронекст“ (Euronext) царевицата се търгуваше между 218 и 222 долара за тон.

Пазарът на захар остана нестабилен - фючърсите на нерафинираната захар в САЩ варираха около 310 – 320 долара за тон, а на рафинираната в Лондон – 408 – 422 долара за тон. Прогнозите за добра реколта в Бразилия и благоприятни метеорологични условия натиснаха цените надолу, при рекордно високи световни запаси.

На Софийската стокова борса търговията със зърнени култури остана спокойна. Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки остават стабилни. На пазара се предлага белен слънчоглед при начална цена 2500 лв. за тон (1278,23 евро/т). Продължава и търговията с консервирани храни: гювеч на 2,84 лева за килограм (1,45 евро за килограм), зелен грах на 3,69 лева за килограм (1,89 евро за килограм), зелен фасул на 2,21 лева за килограм (1,13 евро за килограм) и русенско варено на 5,63 лева за килограм (2,88 евро за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ сделки имаше за природен газ на 1709 лв./хил.н.куб.м (873,80 евро/хил.н.куб.м). В групата на енергоносителите са реализирани продажби на газ пропан бутан в диапазон 890 – 932,40 лв./хил.л (455,05 -476,73 евро/хил.л) и на газьол за ПКЦ в рамките на 1889,76 – 2011,59 лв./хил.л (966,22-1 028,51 евро/хил.л).