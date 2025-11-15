ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китай призова САЩ да проявяват предпазливост ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/21721970 www.24chasa.bg

Сръбската петролна компания НИС е освободена за три месеца от американските санкции

2268
Сръбската петролна компания НИС е освободена за три месеца от американските санкции. СНИМКА: Официален сайт на компанията

Сръбската петролна компания НИС, която е под санкции от САЩ като собственост на руската „Газпром", е била освободена от тях за срок от три месеца, съобщи БТА по информация на Ройтерс.

САЩ наложиха санкции срещу НИС през януари, но прилагането им беше отлагано няколко пъти и те влязоха в сила чак на 8 октомври.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт" с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс" (Intelligence), свързана с „Газпром", придоби дял от 11,3 процента.

По-рано тази седмица сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович обяви, че руските собственици на НИС са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която е агенция на Министерството на финансите на САЩ, за удължаване на лиценза за работа на компанията с аргумента, че водят преговори за предаване на контрола върху НИС на трета страна.

Сръбската петролна компания НИС е освободена за три месеца от американските санкции. СНИМКА: Официален сайт на компанията

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари