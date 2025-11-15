Подадените заявления за пропаднали площи са 5000, почти 300 000 дка са засегнати

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев каза в Русе, че общо 5000 производители са подали заявления за пропаднали площи, а почти 300 000 декара са засегнатите земи, съобщи БТА. "Комбинацията от измръзвания, суша, градушки и всякакви други природни катаклизми донесе много трудна година на производителите и ние правим всичко по силите си да сме до тях и да сме партньор", отбеляза още Янчев.

Той откри изложението "Дунавски овощари 2025" в зала "Арена Русе" заедно с областния управител Драгомир Драганов, заместник-кмета Златомира Стефанова, председателя на Съюза на дунавските овощари Николай Колев, директора на Областната дирекция "Земеделие" в Русе Владимир Тедески и др., които също заявиха подкрепата си за бранша.

Зам.-министър Янчев отбеляза, че все още не са изплатени всички помощи, но изрази надежда до края на следваща седмица или най-късно до края на месеца това да се случи. Николай Колев коментира, че тази помощ е необходима за разплащане с доставчици и поддръжка на градините с надежда за по-добра следваща година.

"В региона 95 на сто от площите са пропаднали. Аз съм от 15 години в бранша, такава година не съм виждал. Повсеместно масово измръзнали плодове, нулева реколта, на пръсти се броят стопанствата, които имат някаква реколта въобще", коментира той и посочи, че постоянно са в диалог с Министерството на земеделието и храните, за да получат помощ, иначе биха фалирали.

Той добави, че единствено ябълката при него е дала добра реколта, но има и колеги, които се е наложило да я изкоренят. Всички сливи, кайсии, череши, праскови са измръзнали. Колев коментира още, че овощарите продължават да срещат проблеми с липсата на по-големи преработвателни предприятия. Той отчете, че в сдружението на Дунавските овощари има около 400 членове.

"Това сдружение го сформирахме с нестопанска цел още през 2014 година. През цялото време се опитваме да направим следващата крачка, с която да сдружим тези производители и да направим такова сдружение със стопанска цел и общата марка на пазара. Много е трудно, все още не сме успели да го постигнем, но с бавни крачки вървим точно в тази посока", каза още Колев.

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев коментира по време на изложението и други проблеми в бранша, като напояването и различните вредители, както и възможностите за тяхното решение.