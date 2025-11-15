Сръбската петролната компания НИС е получила от САЩ тримесечен срок да смени собственика си, но не и да работи

Сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович потвърди днес, че петролната компания НИС е получила от САЩ тримесечен лиценз да продължи работа, като в този срок трябва да намери купувач за контролирания от санкционирани руски компании дял в нея, предаде БТА по информация на Ройтерс.

Министерството на финансите на САЩ е одобрило тримесечен лиценз на сакнционираната НИС, която е контролирана от руската „Газпром", за да може компанията да има време да потърси купувач, каза Джедович-Ханданович по телевизията.

Междувременно обаче петролната компания и рафинерията ѝ няма да имат разрешение да работят. „Беше получено одобрение за преговори за собствеността (...) до 13 февруари", каза министърът.

По-рано неназован правителствен източник съобщи, че НИС е получила тримесечно освобождаване от санкциите, които влязоха в сила на 8 октомври, но изявлението на Джедович-Ханданович явно презицира тази информация в смисъл, че рафинерията на НИС в Панчево няма да възобнови работа.