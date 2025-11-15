Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Законодателните институции на Европейския съюз - Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха споразумение за годишния бюджет на общността за 2026 година.

Бюджетът за догодина възлиза на 192,8 милиарда евро, а приоритетите в него са укрепване на отбранителната готовност на Европа, повишаване на конкурентоспособността и справяне с миграционния натиск.

Според европейските институции бюджетът гарантира гъвкавост за бързо и ефективно реагиране при непредвидени ситуации.

В него е заложено допълнително финансиране за важни европейски програми като "Хоризонт Европа" и "Еразъм+", за транспортните и енергийни мрежи, за насърчаване на селското стопанство, както и за по-адекватно реагиране при природни бедствия или глобални кризи.

Европейският парламент и Съветът разполагат с 14 дни, за да одобрят официално постигнатото споразумение, пише БНТ.

Очаква се Съветът да го одобри на 24 ноември с квалифицирано мнозинство.