Две жени и мъж са загиналите в тежката катастрофа ...

Европейските институции се споразумяха за бюджета на ЕС за 2026

Законодателните институции на Европейския съюз - Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха споразумение за годишния бюджет на общността за 2026 година.

Бюджетът за догодина възлиза на 192,8 милиарда евро, а приоритетите в него са укрепване на отбранителната готовност на Европа, повишаване на конкурентоспособността и справяне с миграционния натиск.

Според европейските институции бюджетът гарантира гъвкавост за бързо и ефективно реагиране при непредвидени ситуации.

В него е заложено допълнително финансиране за важни европейски програми като "Хоризонт Европа" и "Еразъм+", за транспортните и енергийни мрежи, за насърчаване на селското стопанство, както и за по-адекватно реагиране при природни бедствия или глобални кризи.

Европейският парламент и Съветът разполагат с 14 дни, за да одобрят официално постигнатото споразумение, пише БНТ

Очаква се Съветът да го одобри на 24 ноември с квалифицирано мнозинство. 

