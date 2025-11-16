Радослав Рибарски, ПП: Спецов не отговаря на законовите изисквания, за да бъде особен управител

Румен Спецов няма изисквания от закона 5-годишен опит, за да бъде особен управител на петролната рафинерия "Лукойл". Това заяви по Би Ти Ви депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) Радослав Рибарски.

Въпреки това според него новият шеф, трябва да направи независим одитен доклад, който да се проследи правени ли са нарушения в енергийната компания в годините назад във времето. Трябва да се представи и 6-месечна стратегия за това каква работа ще се извършва в "Лукойл", която вече е трябвало да бъде готова, но все още не е. Освен това от Спецов се очаква да бъдат изпращани ежемесечни доклади до народното събрание, където те да бъдат разглеждани.

Според Рибарски особеният управител е нужно да елиминира транзакционните рискове и най-вече трябва да подсигури доставките на петрол през първите седмици от започването на работа си.

"Рисковете за бъдещето на Лукойл идват от новоприетото законодателство, което дава права на особения управител да се разполага с частното дружество "Лукойл" като собственик", убеден е Рибарски.

Депутатът отхвърли твърдението, че управляващите са постигнали политически успех, да убедят САЩ и Великобритания да дадат на България временна дерогация по санкциите срещу Русия.

"Не бих го нарекъл успех, по-скоро се носим по течението. Подобни отсрочки има и за други държави. Германия и Сърбия са сред тях", заяви той